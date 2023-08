Per Castelfidardo: Cannoni e Tre Giovani, Eccellenza e Vivaio Biancoverde

Continua il mercato del Castelfidardo (Eccellenza) tra over e under. L’ultimo colpo è quello di Alessio Cannoni, centrocampista centrale, classe 1993, elemento di qualità ed esperienza proveniente da categorie superiori. Cannoni, cresciuto nel Siena, ha militato in club di Lega Pro e D con Novara, Pontedera, Lucchese, Cattolica e Maceratese tra le altre. Nell’ultima annata ha giocato nel Cittadella Vis Modena in Eccellenza confermandosi elemento di assoluto spessore: Cannoni può essere impiegato nella linea mediana sia come play che come mezzala. In precedenza il Castelfidardo - che lunedì ha iniziato la preparazione per la nuova stagione - aveva inserito tre giovani interessanti. Il primo è Gaye Camara, classe 2005, punta centrale di buon fisico, ma capace di adattarsi anche come ala, reduce dall’esperienza con la Primavera dell’Ancona in passato anche con le giovanili dell’Entella e della Ternana. In difesa invece ecco Dawit Fossi, classe 2004, cresciuto nel Loreto, ma proveniente dalle giovanili dell’Ancona, ma con alle spalle esperienze anche con il Fano.

Sempre in difesa ecco Samuele Catalani, classe 2004, nell’ultima stagione con la Primavera della Recanatese. A proposito di giovanili è stato un vero e proprio successo gli Open Day organizzati nei giorni scorsi dal Castelfidardo al Mancini per cercare di creare una base solida per il nuovo vivaio fidardense composto da oltre una quarantina di giocatori che andranno a comporre per ora le squadre Juniores e Allievi. "E’ solo il primo passo di un cammino lungo ma che sarà ricco di soddisfazioni" ha rimarcato il dg e responsabile del vivaio biancoverde Andrea Varoli. La preparazione delle squadre del settore giovanile, sotto la guida dei tecnici Melissa Marchetti per la Juniores e Alessio Antonietti per gli Allievi è fissata per il 24 agosto.