Per il Marzocca un match che vale una stagione

Una partita che vale una stagione intera. Il Marzocca ha strappato con le unghie e con i denti l’ultima chance di salvezza all’ultima giornata di campionato. Proprio contro l’Atletico MondolfoMarotta, l’avversaria che per uno strano gioco del destino tra pochi giorni incrocerà le armi con la formazione senigalliese in un turno di playout senza appello.

Nella delicatissima sfida di sabato prossimo i marzocchini avranno infatti a disposizione un solo risultato utile, ovvero quello della vittoria. Un impegno difficile, sicuramente impegnativo per l’Olimpia, ma non impossibile se si decide di stringere i denti e provarci fino in fondo, come ricorda del resto lo stesso numero uno della società di Marzocca.

"La società è vicina alla squadra, cerchiamo di trasmettere tutta la forza e tutto il coraggio a tutto il gruppo – ha affermato il Presidente dell’ Olimpia Claudio Burattini –. Ci aspetta un appuntamento molto difficile a cui forse non siamo abituati – ammette il vertice della società marzocchina –, ad ogni modo la squadra sta bene. Sarà una sfida durissima, ma ci crediamo. Abbiamo – conclude – il dovere di provarci fino in fondo".

Se l’Olimpia è riuscita a regalarsi l’ultima chance in maniera rocambolesca, l’Atletico ha vissuto una stagione davvero singolare. Dopo aver occupato le posizioni nobili della graduatoria per diversi mesi, è iniziato un periodo nero. Qui si innesta una sfida all’ultimo sangue per conquistare la salvezza nella giornata conclusiva di un campionato a tratti sorprendente.

La resa dei conti è vicina e l’epilogo per una delle due contendenti sarà crudele.

Nicolò Scocchera