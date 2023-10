Per la Pieralisi Jesi arriva la prima resa

0

CESENA

3

PARZIALI: 20-25, 20-25, 19-25

PIERALISI : Quinteros, Girini (L2), Cecconi (L1), Pepa, Paolucci 7, Peretti 7, Castellucci 7, Marcelloni n.e., Miecchi 1, Pomili 8, Milletti 4, Moretto 4. All. Sabbatini

ELETTROMECCANICA ANGELINI CESENA: Calisesi (L1), Fabbri, Morolli 1, Besteghi n.e., Molari n.e., Vecchi 12, Pinali 9, Bellini, Guardigli 3, Benazzi 16, Conficoni 1, Caniato 6, Tamborrino (L2). All. Lucchi

Arbitri: Mochi e Natalini

Prima battuta d’arresto in campionato per la Pieralisi. Netta, in tre set, casalinga, alla fine di una gara combattuta ed equilibrata. Jesi però non ha la freddezza necessaria nei finali di set per piazzare la stoccata vincente. Nel primo set la formazione di Sabbatini spreca il vantaggio (18-15) e subisce il break: 18-21. Cesena spinge forte al servizio e le padrone di casa faticano a costruire gioco. Secondo parziale quasi fotocopia con le romagnole che servono e attaccano con più continuità. Nel terzo set la Pieralisi non trova il servizio e anche a muro non riesce ad arginare le avversarie, specie la solita Benazzi (15-22).