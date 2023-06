Perucchini e Spagnoli punti fermi dell’Ancona

Risolto il nodo allenatore, il mercato dell’Ancona può finalmente sbloccarsi: la firma del contratto che legherà il tecnico veneto alla società biancorossa fino al 30 giugno 2024 arriverà oggi pomeriggio, dopodiché potrà cominciare la campagna di rafforzamento della rosa. Tra addii, conferme e suggestioni, il quadro comincia ormai a delinearsi: partiamo dalla conferme allora.

Le prime mosse della dirigenza saranno anzitutto quelle di confermare gli elementi che quest’anno si sono particolarmente distinti, in modo da poter costruire attorno ad essi l’Ancona che verrà.

Spiccano, in primis i nomi di Filippo Perucchini e Alberto Spagnoli, i due giocatori che quest’anno si sono messi maggiormente in evidenza: il primo ha dimostrato una totale affidabilità tra i pali, ergendosi di diritto ad uno dei migliori portieri del Girone B (in ultimo, le ottime prestazioni messe in mostra nella doppia sfida play-off). L’ex attaccante di Modena e Feralpisalò invece, nonostante il grave infortunio subito a Carrara che lo ha costretto a rimanere ai box per diverse partite, ha chiuso la stagione da capocannoniere della squadra con undici reti siglate, alcune delle quali particolarmente pesanti (basti pensare a quella realizzata a novembre a Cesena): logico quindi pensare che Micciola & co. vogliano ricominciare da due pedine diventate imprescindibili nello scacchiere di Colavitto prima e di Donadel poi.

Poi ci sono anche altri elementi che, grazie alle loro prestazioni, hanno dimostrato di sapersi meritare una conferma: parliamo di Lorenzo Paolucci e di Gianmarco Basso. Il primo, arrivato la scorsa estate, voleva rimettersi in gioco in Italia dopo la stagione in Belgio all’Union Saint-Gilloise e, nonostante anch’egli abbia patito qualche guaio fisico di troppo, quando chiamato in causa ha sempre svolto egregiamente il suo compito: del resto, tre reti realizzate su venticinque presenze sono lì a testimoniarlo.

Il secondo nome, se vogliamo, è invece un po’ una sorpresa: arrivato nel mercato di gennaio e particolarmente caldeggiato dall’ex tecnico Colavitto, Basso ha saputo gradualmente guadagnarsi la fiducia di tutto l’ambiente.

Non è un caso se Donadel abbia deciso di lanciarlo titolare nella gara d’andata contro il Lecco: qualche aspetto di natura tecnica da migliorare sicuramente c’è (e in questo il lavoro di Donadel sarà determinante), ma per un ragazzo che militava in Serie D, l’impatto con l’esigente piazza anconetana è stato senza dubbio positivo. Nessuna novità sul fronte arrivi: i nomi più caldi rimangono quelli di Rosafio e Italeng, mentre il ritorno di Delcarro sembra una suggestione destinata a rimanere tale.

Capitolo uscite: l’Ancona sembra ormai destinata a rinnovare in toto il reparto difensivo. Mondonico e Mezzoni termineranno infatti i prestiti e faranno ritorno rispettivamente a Crotone e Napoli: sul piede di partenza c’è anche Alessandro Martina, che quest’anno si è segnalato come uno dei prospetti più interessanti della categoria, tanto da aver attirato l’attenzione di club di Serie B.

A far gola in cadetteria è anche il nome di Pierluigi Simonetti, autore di una stagione più che positiva. Ai saluti anche Edoardo Ruani, desideroso di giocare con continuità: per lui potrebbero riaprirsi le porte della Serie D. A proposito di partenze, ieri è stato ufficializzato il passaggio di Federico Melchiorri alla Recanatese: arrivato a gennaio come il colpo da novanta del mercato dorico, dopo un exploit iniziale condito da cinque reti nelle prime quattro uscite, il Cigno di Treia ha accusato una flessione che non gli ha permesso di rendere quanto ci si aspettava. Chissà che ora non riesca a farlo tra i Colli dell’Infinito, ancora più vicino a casa sua: ma questo è un altro discorso.

Gianmarco Minossi