Perucchini pronto per domenica. Si spera di recuperare Peli

L’Ancona s’è allenata ieri mattina al Paolinelli e lo stesso farà oggi alle 13.30. Ieri assente solo Peli, alle prese con una forma influenzale, mentre Perucchini ha svolto in parte un lavoro con la squadra e per il resto dell’allenamento ha lavorato in palestra. I timori circa le sue condizioni sembrano essere rientrati: il portiere ha sofferto il riacutizzarsi di un problema all’adduttore della gamba destra in occasione della partita contro il Pontedera, ma questo non gli ha impedito di completare la partita. E’ un fastidio che con cui sta convivendo da tempo e che ogni tanto torna a ripresentarsi, ma un allenamento di tipo "conservativo" dovrebbe permettergli di non incorrere in ulteriori problemi e di presentarsi a Vercelli pronto a scendere in campo. Una presenza quanto mai importante, specie perché il suo vice Vitali anche ieri ha avuto un fastidio alla caviglia che lo ha costretto a interrompere l’allenamento.

Quanto a Peli, la speranza, visto che mancano ancora tre giorni alla partita, è quella che possa essere recuperato in tempo per la partita contro il Sestri, sicuramente non al top della condizione ma certamente utile alla causa dorica come alternativa a Energe nel 4-3-3 che Colavitto sta preparando per affrontare i liguri.

Domenica alle 14 dirigerà l’incontro con il Sestri l’arbitro Giorgio Di Cicco della sezione arbitrale di Lanciano, insieme a lui gli assistenti Matteo Gentile di Isernia e Nirintsalama T. Andriambelo di Roma 1, quarto ufficiale Lorenzo Massari di Torino. Ieri l’Ancona ha diffuso un messaggio di condoglianze alla famiglia del giovane biancorosso Alessandro Antoniazzi che ha partecipato anche al ritiro dell’Ancona a Cingoli, messaggio di cordoglio cui si unisce il Resto del Carlino di Ancona: "L’Ancona si stringe al dolore della famiglia Antoniazzi per la prematura scomparsa della signora Sandra, mamma di Alessandro, difensore della squadra Primavera. Le più sentite condoglianze da parte di tutta la società". Ieri la società dorica ha anche ufficializzato una nuova affiliazione: è l’Ostra calcio 1968, accordo per cui hanno espresso soddisfazione sia il responsabile del settore giovanile biancorosso, Leonardo Scodanibbio, sia il suo omologo dell’Ostra, Roberto Branchesi.

g. p.