Perucchini, riposo precauzionale. In avanti il tridente classico

Due moduli identici, l’allievo Colavitto contro il maestro Zeman – che non ci sarà, domani, in panchina, ma che è stato dimesso dall’ospedale pescarese – la terza della classe che arriva ad Ancona con intenzioni bellicose, forte dei tre successi consecutivi in campionato ma anche dopo il ko e l’eliminazione in Coppa, la voglia di riscatto dei dorici dopo il doppio ko contro il Pontedera e a Vercelli, lo storico derby dell’Adriatico, due città a confronto.

E tanto altro. E’ lungo l’elenco delle ragioni che pongono sotto i riflettori questa sfida della diciottesima di campionato e attirano sulla partita le attenzioni di tanti sportivi e addetti ai lavori.

La prevendita a Pescara è andata polverizzata nel giro di due giorni, mentre in città procede piuttosto a rilento ma è anche vero che di solito sono gli ultimi due giorni quelli in cui si muove la maggior parte della tifoseria, specie quella non organizzata. La Curva Nord ha lanciato un appello sentito a tutti i sostenitori, per stare vicini all’Ancona senza criticare il momento difficile e le due sconfitte ma sostenendola andando allo stadio.

Per il tifoso vero il match di domani rappresenta un appunamento assolutamente da non perdere e l’emozionante muraglia umana della Nord appare un elemento non scontato ma quasi sicuro, per questo confronto.

Il resto dipenderà dalla tribuna, ma quel che è certo è che il derby dell’Adriatico avrà il contorno di spettatori che merita. Al resto, cioè al risultato, dovranno pensarci i dorici, la squadra di Colavitto avrà l’obbligo di scrollarsi di dosso le scorie residue della brutta sconfitta di Vercelli contro il Sestri per reagire e cercare tre punti indispensabili in una partita sentitissima contro una delle big del girone.

Il comandante ha quasi tutti a disposizione: nessuno squalificato – ma ben cinque giocatori in diffida, un fattore di cui dovrà tenere conto durante il match –, e in dubbio, al momento, solo Radicchio e Kristoffersen, che ieri non si sono allenati.

Ieri non s’è allenato nemmeno Perucchini, che però viene precauzionalmente tenuto a riposo per il suo fastidio all’adduttore della gamba destra. Oggi la seduta di rifinitura, come sempre a porte chiuse.

L’undici di partenza contro il Pescara dovrebbe prevedere Perucchini tra i pali, difesa a quattro con Clemente e Martina esterni, Cella e Pellizzari centrali, centrocampo con Gatto affiancato da Saco e Paolucci, attacco con Spagnoli centravanti insieme agli esterni Energe e Cioffi.

Da parte pescarese sono Brosco e Pellacani i due giocatori che dovrebbero saltare la trasferta al Del Conero. Se sarà confermato, la coppia di centrali di difesa degli abruzzesi dovrebbe essere composta da Mesik e Di Pasquale, coppia finora inedita dal primo minuto.

g. p.