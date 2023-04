Pesaresi, cuore biancorosso: "A Recanati si è fatto il miracolo"

In panchina con la Recanatese, a fianco a Giovanni Pagliari, c’è un anconetano doc che una decina d’anni fa ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Era l’anno successivo a quello in cui, con la sua esperienza e i suoi gol, aveva contribuito a riportare l’Ancona in serie D dopo gli incubi del 2010. Ecco come dipinge il momento della Recanatese: "Nel girone di ritorno abbiamo costruito la nostra salvezza, facendo tanti punti, in trasferta non abbiamo mai perso e questo è un dato importante per una società come la nostra".

Una Recanatese che ha deciso la sfida tra Reggiana e Virtus Entella, permettendo alla prima di conquistare la promozione in serie B con un turno di anticipo. "Prima abbiamo avvantaggiato l’Entella e poi sabato la Reggiana – prosegue Pesaresi – , ma noi ci siamo giocati le partite come è giusto che sia, quando abbiamo affrontato la Reggiana non eravamo ancora salvi e a Chiavari volevamo mantenere l’imbattibilità e poi non nego che potevamo pensare anche a qualcosa di più, se avessimo vinto saremmo stati a pari punti con il Rimini". Una Recanatese super in trasferta che, però, all’andata al Del Conero contro l’Ancona rimediò una pesante sconfitta: "Sicuramente non è stata una delle nostre migliori partita, anzi, la più brutta sotto tanti aspetti, abbiamo perso meritatamente perché non siamo stati in grado di reagire a nessuna situazione. Per fortuna quest’anno abbiamo avuto pochi passaggi a vuoto e quello di Ancona è uno di questi". In casa, però, la Recanatese non ha avuto lo stesso rendimento: "Le partite le giochiamo tutte allo stesso modo, in casa magari prima di tornare al Tubaldi a Macerata c’era qualche difficoltà anche per via del terreno di gioco. Poi rientrati al Tubaldi abbiamo fatto tante belle prestazioni e qualche volta i punti non sono arrivati. Ma è vero anche che abbiamo giocato con squadre molto forti che qualche volta ci hanno messo sotto". Domenica sarà una Recanatese che cercherà il riscatto rispetto all’andata, ma soprattutto che inseguirà il sogno playoff: "Per noi conterà fare una bella partita – conclude Pesaresi –, innanzitutto perché è un derby, sempre bello da giocare, e poi perché affrontiamo una squadra importante e ci teniamo tutti a fare bene. Siamo entrambe in un buon momento, noi reduci dalla bella prova di Chiavari e l’Ancona dal successo sul Rimini e dal cambio in panchina, ma le partite vanno sempre giocate".

g.p.