Petrella, che fai? Simonetti solito lottatore

Perucchini 6: incolpevole sul gol di Corazza, per il resto un paio di interventi prodigiosi.

Mezzoni 6,5: il migliore dei dorici, non si perde mai d’animo, compie recuperi preziosi, sulla fascia è incontenibile.

Mondonico 6: recuperato in extremis gioca una partita di grande concretezza, peccato si perda Corazza in occasione del gol.

De Santis 6: una prova di sostanza, anche nel supportare la manovra con le sue imbucate in avanti.

Martina 6: nessuna indecisione, nessuna sbavatura, poche le sgroppate sulla fascia ma una partita di grande attenzione difensiva.

Simonetti 6,5: il solito lottatore, anche con la maschera per la frattura del setto nasale, potrebbe avere più fortuna in attacco, ma non è serata.

Gatto 6: gioca un’ottima partita davanti alla difesa sostenendo la squadra e recuperando palloni importanti. Mattioli ng.

Paolucci 6: gioca con grande impegno e generosità, perde palloni ma ne recupera anche, manca di precisione in diverse circostanze.

Petrella 5,5: si mangia una palla gol clamorosa nella ripresa decidendo di passare anziché calciare in porta.

Moretti 5: il suo ingresso non riesce a far cambiare marcia all’attacco dorico.

Melchiorri 6: primo tempo di grande generosità, poi l’infortunio che lo costringe a uscire in barella.

Spagnoli 5,5: non è al meglio e si vede. Si divora un gol nella ripresa ma per il resto gioca sempre per la squadra lottando

Di Massimo 5,5: ha un paio di occasioni in cui potrebbe fare malissimo e le spreca.

Lombardi 5,5: prova con il suo ingresso a dare un po’ di vivacità all’attacco, inutilmente.

All. Colavitto 5,5: i cambi nella ripresa non incidono sulla partita, ma ha anche il merito di mettere in campo una squadra che gioca una buona prova per almeno un’ora. Gli errori si pagano cari.

g.p.