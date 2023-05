Petrella decisivo Melchiorri spuntato

Perucchini 6: provvidenziale nel primo quarto d’ora con tre interventi con cui nega il vantaggio al Lecco, sul gol di Celjak, invece, non può nulla, come sull’inzuccata di De Santis.

Barnabà 5,5: comincia timido e non convince né in fase difensiva né quando si propone in avanti.

Mondonico 6: l’unico all’altezza della situazione in difesa, ma non trova l’impatto con la palla nella circostanza in cui Celjak la mette dentro. Camigliano ng.

Brogni 5,5: in imbarazzo in più di una circostanza, sia in fase difensiva sia in costruzione.

Mezzoni 6: non sfrutta la fascia con le sue galoppate, ma mette in area diversi palloni invitanti per i compagni

Petrella 7: il suo gol in pieno recupero tiene in corsa l’Ancona per la prossima partita.

Basso 6: gioca una buona partita in fase di contenimento e nel primo tempo sfiora anche il gol con una bella conclusione da fuori.

Paolucci 6: cerca di dare imprevedibilità alla manovra dell’Ancona con la sua agilità, macina chilometri ma fatica a costruire dal basso.

Martina 6,5: mette in area sempre buoni palloni da sinistra, uno dei migliori biancorossi finché resta in campo.

Prezioso 7: ha il merito di realizzare il gol che riaccende le speranze dell’Ancona.

Moretti 6: ancora una volta l’attaccante viene frenato dalla sfortuna centrando l’incrocio con una deviazione.

De Santis 5: dovrebbe dare solidità alla difesa invece la sua sfortunata deviazione finisce per favorire gli avversari.

Spagnoli 5,5: gioca per i compagni, in qualche circostanza un po’ d’egoismo non gli farebbe male, nella ripresa coglie il palo.

Melchiorri 5: primo tempo assolutamente avulso dalla manovra offensiva, nell’intervallo arriva il cambio.

Di Massimo 5: un tempo per provare a incidere sulla manovra, ma non lo si vede mai.

All. Donadel 5,5: azzarda una formazione inedita

g.p.