Petrella, l’uomo partita "Dobbiamo sfruttare le occasioni sporche"

Potrebbe essere ricordato come l’uomo della provvidenza, ma è troppo presto per affibbiare certe etichette, soprattutto se si considera che c’è ancora un match di ritorno da giocare: però considerato come si era messa la partita e soprattutto l’impatto che Mirco Petrella ha avuto su essa, viene difficile non considerarlo tale. Nell’esultanza finale c’è tutta la gioia di chi sa di aver siglato un gol potenzialmente pesantissimo ai fini della partita di ritorno, ma non solo. Lui si presenta in sala stampa con un sorriso a trentadue denti dipinto sul volto e non potrebbe essere altrimenti visto l’epilogo della gara, pur rimanendo di poche parole, a testimonianza di quanto ci sia voglia di far smaltire subito l’effetto euforia e concentrarsi immediatamente sulla sfida di Lecco, analizzando cosa non è andato, ma soprattutto ripartendo dalle cose che hanno funzionato e che hanno permesso alla squadra di rimettere sui binari giusti una sfida che sembrava irrimediabilmente compromessa: "Siamo stati molto propositivi nel finale: nel ritorno prepareremo la gara nel migliore dei modi, cercando di sfruttare anche gli episodi sporchi".

A differenza del Lecco, nell’Ancona i cambi hanno svoltato la sfida, come ha ammesso con molto amaro in bocca il tecnico avversario Luciano Foschi. E proprio la panchina potrà essere il valore aggiunto dell’Ancona in questo rush finale di stagione: "Anche chi entra dalla panchina cerca di dare il proprio contributo, come nel mio caso. E’ questa è la forza del gruppo. Dovremo fare attenzione a ogni piccolo dettaglio, perché alla fine sono quelli che fanno la differenza e lo si è visto stasera". Pratica già archiviata quindi, in attesa del secondo atto che si svolgerà lunedì sera al Rigamonti-Ceppi (l’Ancona per passare il turno dovrà necessariamente vincere, ndr)".

g. m.