Pieralisi, c’è Modena Vietato sbagliare

Una partita da non sbagliare quella della Pieralisi Jesi che sabato al PalaTriccoli ospiterà una Volley Modena, ultima della classe, reduce dal turno di riposo e che non ha più niente da dire al campionato. Missione salvezza invece per le jesine reduci dal ko di Imola. La Clementina senza pensieri di classifica sarà di scena a Trevi. B1 femminile (girone D), 24ª giornata. Imola-Jesi 3-1, Tieffe Modena-Forlì 0-3, Ravenna-Campagnola Emilia 3-1, Clementina 2020-Corridonia 3-2, Bologna-Trevi 3-0, Cesena-Altino 3-1. Ha riposato: Volley Modena. Classifica: Bologna 62; Altino 46; Imola 42; Forlì e Ravenna 37; Cesena 36; Clementina e Trevi 33; Campagnola Emilia e Jesi 30; Corridonia 26; Tieffe Modena 12; Volley Modena 8. Prossimo turno. 29042023: Altino-Tieffe Modena, Cesena-Ravenna, Jesi-Volley Modena (ore 18), Forlì-Imola, Trevi-Clementina 2020 (ore 18), Corridonia-Bologna. Riposerà: Campagnola Emilia.