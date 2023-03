Pioggia di medaglie per le Marche Poeta trionfa nei 400 metri

Altra pioggia di medaglie e le Marche ancora sul podio nei Campionati italiani master indoor e invernali di lanci ad Ancona. Nei 400 metri torna a vincere Massimiliano Poeta (Atl. Fabriano) che si laurea campione italiano SM50 in 53.83 mentre nel giavellotto titolo a Federica Zampa (Sef Macerata) con 23,39. È la giornata dei record in condivisione, la terza della kermesse tricolore, con tante sfide appassionanti. Nello sprint femminile in due piombano sul traguardo dei 60 metri SF50: Denise Neumann (Atl. Ambrosiana) e Cristina Sanulli (Atl. Endas Cesena). All’arrivo il cronometro dice 8.16 per entrambe, un centesimo in meno della migliore prestazione nazionale di categoria stabilita da Agnese Rossi due anni fa. Ma il fotofinish assegna il titolo alla milanese davanti alla romagnola. C’è un simile epilogo anche sulla pedana dell’alto. Superano la quota di 1,28 alla prima prova Carmela Micieli (Milone Siracusa) e l’ex azzurra Sandra Dini (Atl. Sandro Calvesi), per incrementare di due centimetri il record italiano SF65 della siciliana che vince il tricolore grazie a un percorso netto. Nei 60 ostacoli esulta Renzo Romano (Toscana Atl. Jolly) che agguanta il primato SM55 con 9.09 ma anche l’altoatesino Thomas Oberhofer (Südtirol Team Club) in 9.11 scende sotto il precedente limite di 9.12. Spettacolari i 60 metri con la volata di Mario Longo (Nissolino Atl. Vis Nova Salerno) in 7.44. Nell’alto SM70 vince Giuliano Costantini (Atl. Fossombrone) con 1,35 e Livio Bugiardini (Sef Macerata) nei 200 SM75 in 28.94. Oggi ultima giornata dei tricolori.