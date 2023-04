Più che Colavitto Cola a picco

Il mister ci perdoni il gioco di parole, ma stavolta ci sta. La "sua" Ancona, quella creatura che si era incanalata così bene verso la vetta della classifica, non esiste più. Spazzata via da risultati chiari e da scelte sbagliate evidenti dello stesso mister. Fino a prova contraria stiamo parlando di calcio e la gazzarra tipica dei soli detrattori non ci appartiene per etica e stile. Ma una riflessione su Colavitto va fatta: la squadra è allo sbando, si fa faticare anche a trovare una giustificazione logica. La cosa grave è che la stagione non è finita, l’Ancona ha i playoff in tasca. Ma quali spareggi potrebbe giocare una squadra ridotta così? Non prendiamoci in giro e non prendiamo in giro i 100 di Sassari e di Alessandria e tanta altra gente che Ancona ce l’ha nel cuore. Non lo meritano.

Andrea Massaro