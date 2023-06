Playoff, la Filottranese affronta la Pergolese

Si scende tutti in campo ancora una volta di domenica, come consuetudine. La Filottranese è attesa domani dal terzo turno play off di Prima Categoria. La formazione di Malavenda sul terreno neutro di Senigallia affronterà infatti la Pergolese.

Fischio d’inizio al Bianchelli della città rivierasca previsto per le ore 16:30. L’altra sfida in programma per quanto riguarda il terzo turno degli spareggi Promozione in Prima Categoria vedrà afforontarsi invece nella giornata di oggi Appignanese e Azzurra San Benedetto del Tronto al Villa San Filippo di Monte San Giusto.

Per quanto riguarda le squalifiche, sono diverse le decisioni del giudice sportivo da segnalate. In Promozione una giornata di squalifica è andata a Canulli e Gregorini (Moie Vallesina), Bah (Osimo Stazione), Domenichetti (Biagio Nazzaro).

Ammenda di 500 euro alla Vigor Castelfidardo "perché la propria tifoseria durante tutta la gara – si legge – nelle motivazioni del giudice – ha rivolto espressioni irriguardose alla terna arbitrale, e in particolare per aver proferito espressioni di stampo sessista all’indirizzo dell’assistente dell’arbitro".

In Prima Categoria un turno di stop per Massucci e Fiordoliva (Filottranese), Buriani, Arcangeli e Chioccolini (Sassoferrato Genga). Ammenda infine di cento euro alla Filottranese perché "alcuni propri sostenitori, durante la gara, hanno acceso alcuni fumogeni".