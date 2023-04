Playoff, l’Ancona contro la Lucchese l’11 maggio La Lega Pro ha ufficializzato tutte le nuove date

Adesso è ufficiale: l’Ancona giocherà con la Lucchese per il primo turno di playoff in casa al Del Conero giovedì 11 maggio. Per passare il turno basterà anche un pareggio al termine dei minuti regolamentari, l’eventuale turno successivo è fissato per domenica 14 maggio. Lo ha deciso ieri il consiglio di Lega Pro che ha anche comunicato il deferimento del Siena da parte della procura federale: Siena dunque ancora non penalizzato né tantomeno escluso dai playoff: questo potrà eventualmente avvenire davanti al tribunale federale il prossimo 8 maggio, come specifica la nota emessa dal consiglio di Lega, che chiarisce: "Il Consiglio, informato del deferimento da parte della procura federale a carico della Robur Siena 1904 e della conseguente fissazione dell’udienza da parte del tribunale federale nazionale all’8 maggio, ha ritenuto doveroso, nel rispetto delle decisioni della giustizia sportiva e a tutela delle sue associate, posporre l’inizio delle partite di playoff 202223 in data 11 maggio. Il consiglio direttivo della Lega Pro, che si è trovato nella condizione di dover assumere questa decisione, ha deciso di costituirsi in giudizio insieme a tutte le sue associate a tutela dell’immagine e della credibilità delle stesse. Il consiglio direttivo confida nella comprensione dei club coinvolti e dei rispettivi tifosi".

Ecco dunque completato il primo step che conduce il campionato di serie C verso i playoff: di certo c’è la data di inizio, posticipata appunto all’11 maggio prossimo, ma resta ancora l’incertezza tra Siena e Recanatese. Se le argomentazioni che la società toscana porterà a sua difesa saranno accolte dal tribunale sarà il Siena a disputare il primo turno di playoff, altrimenti con la conseguente penalizzazione dei bianconeri subentrerà la Recanatese. Con buona pace di Gubbio e Pontedera, che si alleneranno per due settimane senza sapere contro chi dovranno giocare, e delle seconde e terze in classifica, che staranno circa un mese senza giocare una partita ufficiale. Paradossalmente questo slittamento potrebbe favorire una squadra come l’Ancona, che avrà il tempo di preparare il primo appuntamento e poi, se proseguirà il suo cammino, potrà mantenere il ritmo partita da metà maggio in poi.

Le nuove date: primo turno di playoff di girone giovedì 11 maggio, secondo turno domenica 14 maggio, primo turno di playoff nazionali giovedì 18 e lunedì 22 maggio, secondo turno sabato 27 e mercoledì 31 maggio. A giugno la final four, con semifinali domenica 4 giugno e giovedì 8 giugno, e finali martedì 13 e domenica 18 giugno. Intanto il Del Conero si rifà il look, la ditta incaricata ha cominciato a montare le nuove sedute rosse e bianche e anche la nuova scritta sta per essere svelata.

Giuseppe Poli