Playoff ostaggi della giustizia sportiva L’Ancona non sa a che ora potrà giocare

A una settimana esatta dal primo turno di playoff ancora non c’è l’orario ufficiale della partita Ancona-Lucchese. Tutto fermo almeno fino a lunedì, compresa l’attesa prevendita dei biglietti, intanto l’Ancona si allena al completo per farsi trovare pronta all’appuntamento contro i toscani di Ivan Maraia. Perché si debba attendere fino a lunedì è una questione che riguarda la giustizia sportiva: i playoff li organizza direttamente la Lega Pro che attende che il tribunale federale nazionale lunedì si esprima sull’eventuale – quanto apparentemente scontata – nuova penalizzazione del Siena (-4). Società che, intanto, dopo aver visto respinto il ricorso per la prima penalizzazione, ha avanzato un nuovo ricorso al Collegio di garanzia dello sport del Coni. Lunedì, dunque, in seguito alle indagini della Covisoc e al deferimento della procura federale, il tribunale federale nazionale deciderà (o meno) la penalizzazione dei bianconeri (e nei giorni successivi anche sui due ricorsi avanzati dall’Imolese, anch’essa penalizzata con un -2 e poi con un -4 per le medesime ragioni di carattere amministrativo).

Solo lunedì o martedì, dunque, sarà ufficiale la griglia playoff, mentre quella playout è già ufficiale, con le squadre che scenderanno in campo sabato per la partita di andata e con la Vis Pesaro già salva per la differenza punti con l’Imolese penalizzata. Ma qui la questione potrebbe essere anche più complicata, perché proprio ieri l’Imolese e il Piacenza, altra società retrocessa direttamente, hanno chiesto ufficialmente alla Lega Pro il rinvio dei playout: gli emiliani, dopo aver saputo dell’indagine della procura federale sulla partita tra Pergolettese e Triestina, vinta da quest’ultima per 2-1 – ieri i primi interrogatori a Crema – hanno avanzato la richiesta al consiglio direttivo della Lega Pro per il rinvio immediato delle sfide in programma per la salvezza.

Lo stesso ha fatto l’Imolese per il ricorso nei confronti della penalizzazione. Mentre dunque i playout sono ufficiali, con tanto di designazioni arbitrali già assegnate, ma a sorpresa potrebbero essere sospesi e rimandati per dare tempo alla procura federale di concludere le indagini su un possibile illecito sportivo, i playoff sono ancora sub iudice fino a lunedì. Solo la prossima settimana sarà resa ufficiale la griglia delle squadre partecipanti e, di conseguenza, saranno stabiliti gli orari delle partite e aperte le relative prevendite di biglietti.

Giuseppe Poli