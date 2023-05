Playoff, Sassoferrato-Genga sfida il Borgo Minonna Villa Musone col Monserra per non retrocedere

In Prima Categoria iniziano in questo fine settimana i playoff e si giocano anche i playout. Negli spareggi promozione che riguardano il girone B, quello tutto anconetano, oggi in programma una partita: Sassoferrato Genga-Borgo Minonna. Domani invece si giocherà la sfida tra Filottranese e Chiaravalle. Le squadre che giocano in casa potranno contare su due risultati (vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari) per approdare alla finale del girone. Per i playout oggi nel girone B solo una sfida: tra Monserra e Villa Musone. Sarà un sabato anche con la finale per il titolo regionale di Prima. La Castelfrettese in casa (ore 15:30) dovrà superare il Rapagnano, per cercare di mettere la ciliegina dopo la vittoria del campionato con tanto di ritorno in Promozione.

Il programma. Prima Categoria (ore 16:30). Playoff. Oggi: Atletico Tavullia-Lunano, Sangiorgese-Cuprense, Sassoferrato Genga-Borgo Minonna, Settempeda-Appignanese. Domani: Filottranese-Chiaravalle, Pergolese-Falco Acqualagna. Playout: CIngolana San Francesco-Montecosaro, Maior-S.Veneranda, Mercatellese-Laurentina, Montottone-Castignano, Monserra-Villa Musone.