Playoff, Vigor Castelfidardo all’assalto dell’Urbania

Vigor Castelfidardo all’assalto dell’Urbania. Un sabato con la finale playoff del girone A di Promozione per la formazione fidardense che vuole migliorare il risultato della scorsa stagione quando nell’ultimo atto del girone i ragazzi di Manisera furono eliminati dai Portuali.

Anche stavolta obbligo di vittoria, vista la peggiore classifica (seconda Urbania, terza Vigor), per Rombini e compagni che saliranno a Urbania (ore 16.30).

"Un campo ostico, dove ci sarà molto pubblico, contro una squadra che ha passato un periodo difficile, ma che ha saputo reagire nel momento più importante della stagione - il pensiero di Luca Manisera, allenatore dei fidardensi -. Sappiamo quanto sarà difficile andare a vincere a Urbania, ma c’è convinzione nella squadra e non mancano la voglia di stupire e di migliorare il risultato dello scorso anno".

La Vigor in semifinale ha fatto fuori, dopo i supplementari, il Gabicce Gradara con un pari in rimonta "superando un ostacolo difficile - continua Manisera -. Un passaggio del turno meritato visto che abbiamo giocato un’ottima partita, con tante palle gol. Ora arriviamo fiduciosi – conclude il mister – e sereni a questo appuntamento con la finale dopo un percorso importante, ma non siamo ancora pieni, ma anzi vogliosi di continuare a fare bene".

Di fronte alla Vigor si presenterà una Urbania - reduce dal poker di reti rifilato ai Portuali nel primo turno playoff - vogliosa di risalire subito in Eccellenza e che può vantare giocatori importanti a partire da Pagliardini, capocannoniere del girone A con 19 reti.

Playout. Sono due le partite che riguardano oggi (ore 16:30) le nostre formazioni nel girone A.

L’Osimo Stazione ospita sul proprio campo il Villa San Martino. A disposizione della squadra di Michettoni due risultati (vittoria o pareggio alla fine dei tempi supplementari) per la migliore classifica alla fine della stagione regolare.

La società della frazione osimana invita tutti i tifosi al Bernacchia per la partita dell’anno con fischio d’inizio alle ore 16.30. Nella stagione regolare bilancio favorevole alla formazione di Osimo Stazione con il pareggio casalingo nella partita di andata e la vittoria in trasferta nel ritorno grazie alla rete di Polenta. Morale alto nei locali che cercheranno di sfruttare il momento positivo culminato con l’avvento di mister Michettoni in panchina.

Obbligo di vittoria (per la peggiore classifica) invece per l’Olimpia Marzocca che sale per la seconda volta nel giro di due settimane a Mondolfo.

Mister Barattini vorrà fare un altro scherzetto alla sua ex squadra (Atletico MondolfoMarotta) dopo il blitz vincente nell’ultima giornata di ritorno grazie alle reti di Paolini e Canulli.

m. c.