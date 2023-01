Ancona contro il Pontedera: un appuntamento da non fallire

Gianluca Colavitto

Ancona, 9 gennaio 2023 – Finalmente si torna a fare sul serio: dopo due settimane di vacanza, l'Ancona inaugura il suo 2023 tra le mura amiche questa sera contro il Pontedera. Un appuntamento da non fallire, considerato che si tratta di uno scontro diretto in chiave playoff: Gianluca Colavitto lo sa bene, per questo ci tiene a cominciare questa seconda parte di stagione con il piede giusto.



Mister, quali sono le incognite che nascondono queste gare dopo due settimane di inattività?

“Di incognite possono essercene più di una, è come se iniziasse un nuovo torneo. Da parte nostra c'è un sentimento misto a timore e curiosità. Iniziamo un percorso nuovo, diverso: i ragazzi sono tornati dallo stop pronti e in modo serio”.



Il Pontedera dall'arrivo di Canzi si è completamente trasformato: cosa teme di più di loro?

“Ha una media punti importante e annovera giocatori che hanno calcato anche campi di Serie B. Non mi sorprende, è una squadra allenata e costruita bene, con dei valori tecnici di prima categoria”.



Questo match è anche per lei una sorta di rivincita personale nei confronti di Canzi, che l'anno scorso vi eliminò dai playoff con l'Olbia?

“No, nessuna rivincita, gli stringerò la mano con piacere”.



Petrella e Paolucci potremmo vederli dal primo minuto?

“Paolucci lo stiamo vedendo sempre in crescita, idem Petrella. Piano piano il fattore infortuni si sta riducendo, domani li avremo entrambi a disposizione”.



Bianconi?

“E' a disposizione anche lui, ha avuto un attacco influenzale, ma partirà dalla panchina”.



Cosa ricorda della partita di andata?

“Fu una partita dai due volti: primo tempo a favore nostro, il secondo a favore loro. E' passato un po' di tempo, ora sono un'altra squadra e con un altro allenatore. Giocammo un'ottima prima frazione, ma negli ultimi trenta minuti concedemmo troppo, fino a subire i due gol”.



Cosa si aspetta dalla società sul mercato?

“Questa è sempre una fase delicata per tutte le squadre, ci sono più rumors che voci vere. Io preferisco sempre confrontarmi con la società e lavorare sempre con gli stessi giocatori, ma quest'anno, visti i gravi infortuni occorsi a Spagnoli e D'Eramo, qualcosa bisognerà fare. Se qualcuno poi volesse trovare più spazio altrove, la dirigenza è pronta ad assecondarlo: mi aspetto solo che arrivino giocatori che siano funzionali al mio modo di interpretare il calcio”.



Il gruppo potrebbe essere influenzato da queste voci di mercato?

“Questo non l'ho visto, ma quello di gennaio è un mercato anomalo: ripeto, qualcosa giocoforza dovremo fare. Io sono contento di allenare questo gruppo e mi tengo stretti questi ragazzi, che fino ad oggi mi hanno dato belle soddisfazioni”.



Giocare in notturna può essere penalizzante?

“Su questo non possiamo farci nulla, anche alla prima giornata contro il Siena giocammo di sera. Decide chi è preposto a questo, io posso incidere soltanto nel modo di giocare dei miei ragazzi”.