Portuali a caccia di punti a Cagli La Biagio sul campo del Valfoglia

Dopo tre partite senza vittorie i Portuali cercano oggi i tre punti contro la Cagliese, in casa (PromozioneA). I dorici cercheranno di restare attaccati a quel terzo posto che condividono con Gabicce Gradara e S. Orso dopo aver perso le ruote di una Urbania scatenata (quattro vittorie di fila). La vice capolista vorrà continuare a vincere oggi nel big match contro la sorpresa S. Orso per cercare di rimandare l’appuntamento con la festa promozione al Montecchio. Il padrone indiscusso del girone A scende a Castelfidardo per affrontare una Vigor (che all’andata centrò il blitz vincente sul campo del Montecchio) ancora una volta finalista in Coppa e che sogna pure i playoff. Zitta zitta la Biagio Nazzaro risale la classifica e lo vorrà fare anche domani sul campo del Valfoglia. In trasferta anche l’Osimo Stazione che cercherà di rialzare la testa in casa del Villa San Martino prima del turno di sosta. Scontro salvezza da non sbagliare per il Barbara (contro il MondolfoMarotta) e per l’Olimpia che ospita un S.Costanzo che scende a Marzocca senza ben cinque squalificati e che oggi potrebbe salutare la categoria. Nel B Passatempese in casa del Monticelli cercando di non sbagliare ancora per compromettere una classifica che fa paura. Il programma. Promozione, 12ª giornata di ritorno. Girone A. Oggi (ore 16): Fermignanese-Gabicce Gradara, Barbara-Atletico MondolfoMarotta, Olimpia Marzocca-S.Costanzo, Portuali-Cagliese (ore 14:30), Urbania-S.Orso (ore 15), Vigor Castelfidardo-K Sport Montecchio, Villa San Martino-Osimo Stazione. Domani (ore 16:30): Valfoglia-Biagio Nazzaro Chiaravalle. Riposa: Moie Vallesina. Classifica: K Sport Montecchio 64; Urbania 51; Gabicce Gradara, Portuali e S.Orso 43; Vigor Castelfidardo 42; Fermignanese 40; Moie Vallesina 39; Biagio Nazzaro 37; Valfoglia 36; Atletico MondolfoMarotta 34; Barbara 29; Villa San Martino 28; Cagliese 25; Olimpia Marzocca 24; Osimo Stazione 22, S. Costanzo 13. Girone B. Oggi: Atletico Centobuchi-Monturano, Aurora Treia-Corridonia, Casette Verdini-Futura 96, Grottammare-Castel di Lama, Monterubbianese-Potenza Picena (ore 15), Monticelli-Passatempese (ore 14.30), Palmense-Matelica. Domani (ore 16.30): Civitanovese-Trodica. Riposa: Classifica: Cluentina. Classifica: Civitanovese 60; Aurora Treia 54; Atletico Centobuchi 44; Trodica 41; Monturano e Casette Verdini 39; Matelica 38; Potenza Picena 35; Palmense 31; Monticelli 30; Corridonia 29; Monterubbianese 28; Cluentina 27; Passatempese 26; Castel di Lama 24; Futura 96 23; Grottammare 21.