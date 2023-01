Portuali a caccia di punti contro la Fermignanese Osimo Stazione riceve la Biagio

Ancora una partita casalinga per i Portuali. Per i dorici nella prima di ritorno obiettivo tre punti contro la Fermignanese per cercare di salire al secondo posto solitario in virtù dello scontro diretto tra Urbania e Atletico MondolfoMarotta. Giornata sulla carta agevole per la capolista Montecchio che – seppur impegnata in trasferta – affronterà un San Costanzo ultimo. Sempre nel girone A in programma ben tre sfide tra squadre anconetane. Voglia di riscatto nell’Osimo Stazione che non riesce a muovere la classifica da tre giornate consecutive e che oggi ospiterà al Bernacchia una Biagio Nazzaro Chiaravalle che cerca una vittoria esterna dopo il pari contro il Villa San Martino. Sfida tra squadre alla ricerca della continuità anche quella tra Vigor Castelfidardo e Barbara, ma anche tra Olimpia Marzocca e Moie Vallesina. Nel B la Passatempese torna in campo dopo il turno di riposo ospitando la vice capolista Monturano per una prova importante per la formazione di Menghini tornata a occupare le zone importanti della classifica. Promozione, 1^ giornata di ritorno (ore 14:30), Girone A. Oggi: Olimpia Marzocca-Moie Vallesina, Osimo Stazione-Biagio Nazzaro Chiaravalle, Portuali-Fermignanese, San Costanzo-K Sport Montecchio, Sant’Orso-Cagliese, Urbania-Atletico MondolfoMarotta, Villa San Martino-Gabicce Gradara, Vigor Castelfidardo-Barbara. Riposa: Valfoglia. Classifica: K Sport Montecchio 36; Portuali e A.MondolfoMarotta 29; Urbania 27; Gabicce Gradara 26; S.Orso 25; Vigor Castelfidardo 24; Fermignanese 22; Moie Vallesina, Valfoglia e V.San Martino 21; Barbara 20; Biagio Nazzaro Chiaravalle 19; Cagliese 17; Osimo Stazione e Olimpia Marzocca 15; S.Costanzo 7. Girone B. Oggi: Passatempese-Monturano, Atletico Centobuchi-Aurora Treia, Castel di Lama-Futura 96 (ore 15), Grottammare-Trodica, Matelica-Potenza Picena, Monticelli-Cluentina, Palmense-Corridonia. Domani: Monterubbianese-Civitanovese. Riposa: Casette Verdini. Classifica: Civitanovese 33; Monturano e A.Treia 28; A.Centobuchi 23; Matelica, Potenza Picena e Passatempese 22; Trodica e Palmense 21; Monterubbianese 20; Casette Verdini 19; Monticelli 18; Cluentina, Corridonia e Castel di Lama 17; Futura 96 14; Grottammare 13.