Portuali Ancona soli al comando: "Siamo più quadrati" - Promozione Girone A

Tre giornate di campionato e tre vittorie per i Portuali Ancona che a quesrto punto comandano in solitario il girone A di Promozione.

Partenza migliore non ci poteva essere per la formazione allenata sempre da Ceccarelli e non fa niente se la scorsa settimana è arrivata, quasi inattesa, l’eliminazione in Coppa Italia a opera dell’Osimo Stazione.

L’obiettivo è fare bene ancora in campionato, come i dorici hanno fatto negli ultimi anni e magari migliorarsi.

I quattro gol segnati sabato sul campo del Marina sono una dimostrazione di forza "anche se sono passate solamente tre giornate ed è ancora presto per fare giudizi – fa sapere il team manager dei dorici, Simone Rosi -. Il campionato è equilibrato e in questa fase iniziale tutte le squadre sono in un momento transitorio, gli equilibri devono ancora sistemarsi". Anche se i Portuali non sono su per caso. La squadra si conosce da anni compreso l’allenatore.

"Magari noi in questo momento siamo più quadrati, perché è da tre anni che il blocco è sempre quello. Abbiamo cambiato poco. I ‘grandi’ sono sempre quelli, abbiamo solo inserito degli under che al momento sembrano affidabili sia quelli che partono titolari che gli altri che inizialmente siedono in panchina e che poi entrano a partita in corso. Sabato abbiamo chiuso il match contro il Marina con vari fuoriquota, quasi metà squadra, e quelli che sono entrati hanno fornito un notevole contributo".

Curiosità: a segno l’intero reparto offensivo. Ha iniziato Gioacchini, poi doppietta di De Marco, nel mezzo il gol di Marzioni che stendono un Marina che invece sperava di centrare quella che sarebbe stata la seconda vittoria di fila di inizio campionato.

Frena invece il S.Orso fermato sul pari dal Villa S.Martino. A sorpresa cade in casa il Moie Vallesina (subendo tre gol dal Valfoglia) ed esce sconfitto anche il Barbara Monserra in casa di quella Fermignanese che sabato scenderà ad Ancona a sfidare i Portuali nel big match della quarta giornata.

Alza la testa da tre punti per la prima volta in stagione il Fabriano Cerreto, mentre si devono accontentare di un punto Osimo Stazione e Biagio e Castelfrettese che regalano emozioni in un 2-2 che ha tenuto con il fiato sospeso i tifosi fino all’ultimo secondo.

Nel girone B cade di rigore sul campo del Monticelli la Vigor Castelfidardo che rimedia la seconda sconfitta nel giro di tre gioni tra Coppa e campionato.