Portuali Ancona, solo pari contro l’arcigno Gabicce

PORTUALI

0

GABICCE

0

PORTUALI : Tavoni, Ragni, Tonini, Santoni (77’ Moretti), Savini, Severini (65’ Mascambruni), Ribichini (89’ Polenta), Bozzi (65’ Garuti), Gioacchini, Lazzarini, Carnevali. All. Ceccarelli

GABICCE GRADARA: Renzetti, Lepri (77’ Pierri), Gabrielli (56’ Betti), Domini, Varrella, Tombari (62’ Franca), Giunchetti, Morini, Bartolini (19’ Donati), Mani, Ulloa (56’ Capi). All. Vergoni

Arbitro: Bini di Macerata

Note: amm. Severini, Tonini, Moretti

La prima di quattro finali per i Portuali Ancona finisce pari contro l’arcigno Gabicce Gradara. Classifica inalterata, rispettivamente per la terza e quarta forza del campionato, che raccolgono un punticino a testa nel caldo torrido del Giuliani di Torrette e salgono a 48 e 47 punti in classifica. Sperando poi che l’Urbania, oggi, non allunghi il gap in graduatoria. I Dockers le hanno provate tutte, ma non sono riusciti a segnare conquistando il secondo "ics" di fila per 0-0. Tante le occasioni sponda anconetana: Ribichini, Lazzarini (per tre volte), Bozzi, Gioacchini, ma Renzetti mura tutto. Nel finale di primo tempo gran salvataggio di Severini sul contropiede di Ulloa che serve Donati, chiuso in extremis. Nella seconda frazione sono ancora i Dockers a farsi pericolosi con Ragni che, in avvio, colpisce di testa da corner ma centra un compagno in traiettoria. Il Gabicce cresce alla distanza e punge, Tavoni è sempre sicuro. Proprio nel finale, quando il pari sembra inevitabile, i Portuali recriminano per un penalty non concesso e sul guizzo definitivo di Gioacchini che spara su Renzetti. Finisce 0-0, con rammarico dorico.