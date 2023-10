Portuali, blitz e aggancio alla vetta. La Vigor Castelfidardo stende il Matelica

Ma che bel fine settimana per i Portuali. Sabato, i dorici hanno espugnato un campo difficile come quello del Sant’Orso con tanto di aggancio alla vetta. E il primo posto è stato mantenuto domenica, vista la sconfitta della Fermignanese sul terreno del Gabicce Gradara. Sognano i Portuali alla fine di un’ottava giornata che non ha registrato nel girone A nessun pareggio e nella quale il fattore campo l’ha fatta da padrone, viste le sei vittorie e i soli due successi esterni: oltre al blitz dei Portuali, è arrivato quello del Fabriano Cerreto, che ha espugnato il campo del Moie Vallesina. Quest’ultima rimane sul podio, terza, ma è tallonata da ben quattro squadre, tra cui la Biagio Nazzaro, che in casa sembra essere un rullo compressore. Domenica ha segnato quattro gol al Mondolfo Marotta, miglior attacco insieme a quello dei Portuali (16 gol). Chi non trova la continuità è il Marina, che si fa rimontare e perde a Osimo Stazione. Perde anche il Barbara Monserra sul campo del Valfoglia, mentre è la giornata giusta per la Castelfrettese per centrare la prima vittoria. Nel girone B, numero della Vigor Castelfidardo, che stende la corazzata Matelica (ieri è stato sollevato dall’incarico mister Tasso). Vince e convince la squadra di Manisera con Rombini autore di una doppietta. In Prima categoria soffre, ma vince di misura, la Filottranese sul Borghetto e si tiene stretto il primo posto solitario nel girone B. Salta la panchina del Senigallia: sollevato dall’incarico mister De Gregorio. Nel C, un brutto scivolone della Passatempese sul campo del San Claudio. Coppa Italia Promozione. Oggi (ore 15) si gioca il ritorno degli ottavi di finale tra Moie Vallesina e Osimo Stazione. All’andata il Moie espugnò il campo osimano per 0-3.