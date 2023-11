Portuali da primato: primo posto e miglior attacco nei due gironi con 20 reti

Primo posto con 23 punti e miglior attacco dei due gironi di Promozione con 20 reti. I Portuali volano e l’hanno dimostrato anche sabato nel big match del girone A vinto in casa contro il Moie Vallesina per 2-0 con i guizzi di Mascambruni e De Marco arrivati puntali al 10’ del primo tempo e allo stesso minuto del secondo. Allungando per giunta in testa alla classifica (+3 sulla seconda) visto il pari del S.Orso. Buon momento per i dorici reduci dalla seconda vittoria di fila. Come un buon momento lo sta attraversando il Fabriano Cerreto al nono risultato utile consecutivo con tanto di quarto posto in classifica assieme a Fermignanese, Valfoglia, Fermignanese e Biagio Nazzaro. Quest’ultima si ferma sul campo di un Marina che ha ripreso a marciare da tre punti. Terzo risultato utile e seconda vittoria di fila per il Barbara Monserra che segna tre gol alla Castelfrettese. Non si ritrova invece l’Osimo Stazione (alla terza sconfitta consecutiva e in piena zona playout). Nel girone B corre la Vigor Castelfidardo: dieci punti nelle ultime quattro giornate per la squadra di Manisera arrivata a due punti dalla vetta visto il pareggio di domenica del Trodica a Potenza Picena in un girone che vede le prime nove nel giro di sei punti. Nel girone B di Prima Categoria tutto inalterato nei primi tre posti con i pareggi della capolista Filottranese a Marzocca e nello scontro diretto tra le seconde, Sampaolese e Pietralacroce. Nel C continua la risalita della Passatempese al terzo risultato utile di fila.