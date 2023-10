Portuali Dorica superati da Fermignanese a Ancona: lampo decisivo.

portuali dorica

0

fermignanese

1

PORTUALI DORICA: Agostinelli, Candolfi, Tonini, Rinaldi (33’ st Venanzi), Savini, Severini (22’ st Lazzarini), De Marco, Pascali (1’ st Sbrolla), Gioacchini, Mascambruni, Marzioni (33’ st Giampaoletti). All. Ceccarelli

FERMIGNANESE: Celato, Mariotti, Masullo, Lucciarini, Fraternali, Santi (23’ st Filippucci), Bozzi (47’ st Volpini), Labate, Cinotti (26’ st Izzo), Cleri, Vegliò (33’ st De Santis). All. Ferri

Arbitro: Alfonsi di San Benedetto del Tronto Rete: 38’ Cinotti (rig.)

Colpo della Fermignanese che viola il Giuliani di Torrette e supera i Portuali in campo (0-1) e in classifica. La squadra di Ferri è la nuova capolista, mentre gli uomini di Ceccarelli scivolano al secondo posto. Pronti, via e al 9’ gli ospiti si fanno subito minacciosi per effetto di una mischia in area che porta al tiro Labate, palla fuori sul palo lontano. La replica dei Dockers al 21’: Gioacchini lavora il pallone e lo accomoda per Pascali, ma il tiro si strozza sul più bello e esce di un palmo. Al 37’ slalom di Bozzi in area, sgambetto di Severini: è rigore. Un minuto dopo Cinotti trasforma. Nel finale, dopo una top giocata, Santi mangia tutta la difesa ma spreca da due passi. Nella ripresa gli anconetani si scuotono e collezionano chance in serie. Almeno tre con Gioacchini, servito dai terzini.