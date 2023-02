Portuali, è un finale da infarto La partita si decide dal dischetto

portuali

1

urbania

1

PORTUALI: Tavoni, Ragni (55’ Romanelli), Carnevali, Bozzi, Savini, Tonini, Lazzarini, Moretti (88’ Rinaldi), Gioacchini (55’ Severini), Mascambruni (90’ Garuti), Donzelli (69’ Santoni). All. Ceccarelli

URBANIA: Ducci, Sema, Aluigi (90’ Cantucci), Brisigotti (72’ Bicchiarelli), Giovannelli, Catani, Pagliardini, Paradisi, Ottaviani, Braccioni (90’ Fraternali), Monceri (63’ Franca). All. Omiccioli

Arbitro: Animento di Macerata

Reti: 88’ Mascambruni (rig.), 92’ Fraternali (rig.)

Luna park nel finale, due gol in quattro minuti e la sfida playoff che si chiude col punteggio di 1-1. Quando i Portuali pregustano una vittoria di platino, rigore di Mascambruni all’88’ a portare avanti i ragazzi di Ceccarelli, l’Urbania – sempre dagli undici metri – pareggia con Fraternali. Termina così l’attesa sfida del Giuliani tra i Dockers (terzi) e i durantini (secondi), al termine di oltre 90 minuti di pura adrenalina dopo un primo tempo avaro di grosse emozioni. Succede molto, invece, nel secondo round. Le migliori occasioni per i Savini e soci capitano sui piedi di Lazzarini e Carnevali, ma Ducci è provvidenziale a murare i tentativi dei due della catena di sinistra anconetana. Sul fronte opposto è Pagliardini il pericolo pubblico numero uno, ma in un caso sbatte su Tavoni, nell’altro manda alto da posizione invitante. Siamo ai minuti conclusivi. Carnevali si procura un calcio di rigore all’87’ grazie ad una classica sgusciata. Mascambruni, un minuto dopo, dal dischetto fa 1-0 per i Portuali. Palla al centro, l’Urbania spinge e ottiene un penalty a parti invertite: Fraternali inchioda il pareggio. I Dockers rimangono terzi e salgono a quota 36 punti, l’Urbania conferma il secondo posto a 39 (ma vede allontanarsi la vetta, ora a -10 dalla capolista indiscussa Montecchio).

Giacomo Giampieri