Portuali e Vigor Castelfidardo inarrestabili, Fabriano Cerreto sale al terzo posto

Portuali e Vigor Castelfidardo continuano a volare e a sognare nei rispettivi gironi di Promozione. I dorici, primi della classe nel girone A, si aggiudicano il big match di giornata piegando la Biagio Nazzaro con la doppietta di De Marco e tenendo a debita distanza (tre punti) il S.Orso, che non fallisce l’impegno casalingo contro la Castelfrettese. La Vigor Castelfidardo si lascia dietro il Trodica di Lelli che perde a sorpresa a Rapagnano e per ora solo il Matelica riesce a tenere testa ai fidardensi con le due squadre che guidano appaiate il girone B di Promozione. Tornando nel girone A, è un ottimo periodo per il Fabriano Cerreto risalito da solo in terza posizione con la vittoria di Fermignano dove è arrivato l’undicesimo risultato utile di fila e la terza vittoria consecutiva. Risale la classifica anche il Marina, sette punti nelle ultime tre uscite. Un punto a testa tra Barbara Monserra e Moie Vallesina, mentre in casa sembra non riuscire a fare più punti l’Osimo Stazione alla terza sconfitta di fila al Bernacchia. In Prima Categoria si ferma la marcia della capolista Filottranese (girone B), che cade per la prima volta in campionato dopo undici giornate sul campo di un Pietralacroce che mette subito alle spalle lo scivolone di Camerano. A proposito di quest’ultimi, la Real Cameranese centra la terza vittoria consecutiva, in rimonta, contro la Sampaolese. I ragazzi di Pantalone si portano a un solo punto dal primo posto. Nel girone C cade la Passatempese contro il Castelraimondo subendo la prima sconfitta casalinga in campionato.