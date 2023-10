Portuali, maturità rimandata a Ancona: Castelleonese fa la voce grossa

L’esame di maturità non è stato superato dai Portuali che in un colpo solo patiscono la prima sconfitta in campionato salutando anche la vetta del girone A di Promozione. Cinica e spietata la Fermignanese sabato che passa ed esulta sul campo dorico grazie a un calcio di rigore in una giornata, la quarta, che registra quattro vittorie esterne. Comprese quelle del Marina e del Fabriano Cerreto (a Osimo Stazione) che riportano le due ‘’big’’ nei quartieri importanti della classifica. Non riesce a ritrovare la vittoria invece la Biagio Nazzaro che non va oltre lo 0-0 a Pergola. Pareggi anche per il Barbara Monserra e per Castelfrettese e Moie Vallesina, con quest’ultimi che falliscono un rigore proprio negli ultimi secondi che avrebbe permesso alla squadra di Rossi di agganciare il secondo posto. Nel girone B continua il periodo negativo per la Vigor Castelfidardo, alla terza sconfitta di fila tra campionato e Coppa Italia, piegata ancora di misura, stavolta in casa, dall’Atletico Centobuchi.

In Prima Categoria inizio di campionato con il botto per la Castelleonese a punteggio pieno dopo due giornate che passa con un poker di gol in casa della neopromossa Pietralacroce. Segnale importante anche quello lanciato dalla Filottranese che vince in trasferta il big match contro il Sassoferrato Genga. Ma anche quello del Castelbellino che espugna San Paolo di Jesi. Nei piani alti sale anche lo Staffolo che si prende tre punti in casa contro il Senigallia. Nel girone C un punto in due partite per la Passatempese che torna a mani vuote da Camerino.