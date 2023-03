Portuali, un sabato con l’Orso da sbranare

I Portuali alla prova dell’Orso. Sabato in trasferta (si gioca al Montesi di Fano) per la formazione dorica - che non avrà in panchina mister Ceccarelli squalificato - per provare a salire al secondo posto solitario della classifica visto che l’Urbania osserva il turno di riposo. A Osimo Stazione (dove nella panchina dei locali non ci sarà Girolomini anche lui fermato dal giudice sportivo) arriva la Vigor Castelfidardo con tre punti che contano per entrambe: per i locali che non possono più sbagliare vista la brutta situazione di classifica, terz’ultimi, e per la Vigor che invece sogna i playoff. Olimpia Marzocca in trasferta e con la novità della guida tecnica: via Giuliani, è arrivato Barattini che esordirà oggi sul campo del Villa San Martino. Domani le altre sfide per le nostre, con il match tra Biagio e Moie, mentre il Barbara salirà a Cagli. Nel girone B deve tornare a fare punti la Passatempese che nell’ultimo turno è stata punita di misura sul campo della capolista Civitanovese. Il programma. Promozione, nona giornata di ritorno (ore 15). Girone A. Oggi: Osimo Stazione-Vigor Castelfidardo, S.Costanzo-Valfoglia, S.Orso-Portuali, Villa S.Martino-Olimpia Marzocca. Domani. Biagio Nazzaro Chiaravalle-Moie Vallesina, Cagliese-Ilario Lorenzini Barbara, Gabicce Gradara-Atletico MondolfoMarotta, K Sport Montecchio-Fermignanese. Riposa: Urbania. Classifica: K Sport Montecchio 55; Urbania e Portuali 42; Fermignanese e S.Orso 37; Moie Vallesina 36; Vigor Castelfidardo 35; Gabicce Gradara e Atletico MondolfoMarotta 34; Valfoglia e Biagio Nazzaro 30; Villa S.Martino 28; Cagliese e Barbara 25; Osimo Stazione 21; Olimpia Marzocca 18; S.Costanzo 12. Girone B. Oggi: Castel di Lama-Atletico Centobuchi, Futura 96-Cluentina, Grottammare-Monticelli, Matelica-Monterubbianese, Monturano-Civitanovese (ore 14:30), Passatempese-Casette Verdini, Trodica-Corridonia. Domani: Potenza Picena-Aurora Treia. Riposa: Palmense. Classifica: Civitanovese 53; Aurora Treia 48; Atletico Centobuchi 38; Monturano e Potenza Picena 35; Trodica 34; Casette Verdini 32; Matelica 31; Palmense e Monterubbianese 27; Cluentina e Monticelli 26; Corridonia e Passatempese 25; Castel di Lama 24; Futura 96 21; Grottammare 17.