Positivo il test con la Primavera Gatto: "Le sensazioni sono buone"

E’ cominciata la seconda settimana di ritiro a Cingoli: dopo le indicazioni positive tratte da Marco Donadel e dal suo staff dal primo test amichevole giocato sabato contro la Primavera, i biancorossi domenica hanno riposato dedicandosi ad attività di gruppo, prima un bagno in piscina all’Acquaparco Verde Azzurro di Cingoli e poi giocando nelle escape room di Monsano. Il tutto per riprendere poi gli allenamenti ieri mattina, mentre la società attende il nulla osta per il prestito dal Napoli di Antonio Cioffi. Intanto in settimana sono previste tre amichevoli: domani alle 18 contro l’Osimana, sabato alle 17.30 contro i Portuali e domenica sempre alle 17.30 contro il Ravenna di Massimo Gadda.

I test successivi saranno mercoledì 9 agosto contro il Corticella e, probabilmente, sabato 12 al Curi contro il Perugia. Sull’amichevole con la Primavera spunti positivi, come ha confermato il capitano Emanuele Gatto a fine partita: "Belle sensazioni, ho visto la squadra già pimpante, l’obiettivo era di mettere minuti nelle gambe, testare i concetti nuovi su cui stiamo lavorando, penso che sia stato fatto. Sono soddisfatto, ma la sensazione è così per tutti, la squadra ha reagito bene, gli obiettivi prefissati li abbiamo raggiunti".

Sul modulo di gioco utilizzato Gatto ha aggiunto: "Stiamo lavorando su più moduli, è una cosa che ci può tornare sicuramente utile a partita in corso e durante la stagione". Positivo anche il contributo portato dai nuovi innesti, come quello di Steven Nador, potente centrale di centrocampo in prestito dalla Spal: "Bene con con lui – ha proseguito Gatto –, ma anche con gli altri, in allenamento cambiamo spesso, Nador è un ragazzo bravissimo e disponibile, ma anche tutti i nuovi innesti si stanno integrando bene nel gruppo, si stanno dimostrando ragazzi disponibili che lavorano a testa bassa, dobbiamo essere bravi noi a farli integrare completamente ma gran parte del lavoro è stato già fatto".

Positive anche le sensazioni di Andrea Mattioli, autore di una tripletta nella ripresa della partita contro la Primavera: "Sono molto soddisfatto della mia prova e di come ha giocato la squadra, era importante fare bene e mettere minuti nelle gambe in ottica campionato. Stiamo bene, qui a Cingoli, ci trattano benissimo, e il campo è in ottime condizioni". Di Mattioli s’è parlato spesso relativamente al mercato in uscita, su di lui prima un sondaggio del Fiorenzuola, poi l’interesse della Juve Stabia. Intanto il giocatore lavora sodo e dà il massimo in campo per crescere, anche nella considerazione del mister. Sulle scelte di mercato che potrebbero portarlo lontano da Ancona ha concluso: "Mi metto a disposizione dell’Ancona, quello che succederà si vedrà, io do sempre il cento per cento".

g. p.