Precampionato tra alti e bassi: Osimana e Castelfidardo scendono in campo a Osimo

Otto giorni all’inizio delle partite ufficiali e continuano i test amichevoli per le nostre squadre di Eccellenza. Oggi Osimana e Castelfidardo scendono di nuovo in campo. L’Osimana a distanza di tre giorni dall’amichevole vinta di misura (1-0) mercoledì al Diana contro il Barbara-Monserra (Promozione). Decisa solo da un rigore segnato nel primo tempo da bomber Tittarelli, decisivo stavolta dal dischetto dopo il colpo di testa in precedenza che era servito per battere il Marina, altra squadra di Promozione. Due sole vittorie in questo pre campionato per l’Osimana - orfana di varie pedine - ed entrambe di misura. Chissà se oggi (ore 17) e sempre al Diana si assisteranno a più gol e a una vittoria più rotonda dei giallorossi? Davanti alla squadra di Senigagliesi ci sarà il team di Seconda Categoria, Fc Osimo, allenato da Alessandro Castorina, un ex giallorosso. In palio il memorial Castellano per ricordare l’ex dirigente di entrambe le società, Pasquale Castellano, venuto a mancare due anni fa. Oggi in campo anche il Castelfidardo che sfiderà a Torrette i Portuali (Promozione). Nell’ultimo test amichevole i fidardensi sono stati sconfitti 2-1 dalla Biagio Nazzaro Chiaravalle. A segno per i biancoverdi Braconi, mentre per la Biagio l’ex Montagnoli su rigore e Pieralisi.

m.c.