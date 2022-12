Premiate le ragazze della Ginnastica Fabriano

Il presidente del consiglio regionale Marche Dino Latini premia Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri e la Ginnastica Fabriano. A Palazzo delle Marche si è svolta il 22 dicembre una cerimonia in onore delle ginnaste e della Città di Fabriano, presenti il sindaco Daniela Ghergo, l’assessore regionale allo sport Chiara Biondi, l’assessore alla bellezza Maura Nataloni, il consigliere regionale Simona Lupini, il presidente del Coni Marche Fabio Luna e il direttivo della Società Ginnastica Fabriano rappresentato dalla Vice Presidente Maila Morosin. L’assemblea legislativa con il presidente Dino Latini ha premiato le nostre ragazze e ha riconosciuto Fabriano capitale mondiale della ginnastica ritmica. Nel corso della cerimonia è stata premiata tutta la squadra sei volte Campione d’Italia, nonché detentrice dei vari titoli Italiani individuali, accompagnata dalle allenatrici Julieta Cantaluppi e Lora Temelkova: Lorjen D’Ambrogio, Anna Lelii, Gaia Mancini, Lara Manfredi, Sofia Mereu, Anna Piergentili, Nayenne Pollini Ashenaffi, Beatrice Rossi, Alina Vasilenko Dmitrieva. Presenti anche i delegati della Federazione Ginnastica Italia, Gilberto Rossini e Armando Guidi. Nel frattempo La Federazione italiana ha presentato il Campionato Italiano serie A1 di Ginnastica ritmica a squadre. La prima giornata si svolgerà al Palazzetto dello Sport di Cuneo il 18 e 19 febbraio e sarà il primo dei tre appuntamenti del Trofeo San Carlo Veggy Good: la seconda tappa si terrà a Fabriano, la terza a Desio. Lo scudetto verrà poi assegnato dopo la Final Six. La Ginnastica Fabriano scenderà in pedana per difendere il titolo con la neo pluricampionessa del mondo Sofia Raffaeli e la sua compagna di squadra Milena Baldassarri.

Angelo Campioni