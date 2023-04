Prende forma l’Ancona targata Donadel

Cresce e comincia a svelarsi la "nuova" Ancona firmata Marco Donadel. Ieri pomeriggio al centro federale Paolinelli s’è svolto il secondo allenamento guidato dall’ex Fiorentina, con il tecnico veneto affiancato dal nuovo vice, annunciato ieri, e cioè Michele De Feudis.

Petrella, Mondonico e Gatto non hanno preso parte all’allenamento: probabilmente le loro attuali condizioni non ne permettono l’utilizzo insieme al resto della squadra. Si allunga, dunque, la lista degli indisponibili per la partita di sabato con il Rimini: oltre a Mondonico e De Santis, squalificati, Donadel quasi sicuramente dovrà fare a meno anche di Petrella e di Gatto. Ieri il varo di quello che potrebbe essere il nuovo modulo dell’Ancona anti Rimini: un 3-4-2-1 che è presto per dare per definitivo, in vista del prossimo match, ma che comincia a fornire indicazioni concrete sulle preferenze calcistiche di Donadel che, ieri davanti a Perucchini nella partita a tutto campo, ha schierato con i titolari una difesa a tre con Fantoni, Camigliano e Brogni, a centrocampo Mezzoni e Martina esterni e Prezioso e Paolucci mediani, quindi più avanti due trequartisti, Simonetti e Di Massimo, a supporto del centravanti Spagnoli.

E’ presto per dire se sarà questa la formazione che affronterà il Rimini, nel reparto arretrato l’unica alternativa per Donadel potrebbe essere quella di utilizzare una difesa a quattro con Camigliano e Fantoni centrali. Con la difesa a tre, invece, che poi è quella che anche con Colavitto ha offerto maggiori garanzie – ma è vero anche che è stata utilizzata molto meno – viste le assenze sarebbe Brogni il candidato al sacrificio nel ruolo di terzo centrale: il terzino, però, ha già giocato in quel ruolo quando era all’Atalanta, dunque si tratterebbe di un rischio calcolato in un momento d’emergenza. In avanti sorprende, ma non più di tanto, l’utilizzo di Simonetti come trequartista insieme a Di Massimo.

D’altra parte con lo schieramento utilizzato ieri Donadel si garantirebbe a centrocampo due uomini d’ordine come Prezioso e Paolucci senza dover rinunciare all’impeto e alla corsa di un giocatore come Simonetti che si sta rivelando anche un buon finalizzatore e che in fase di non possesso potrebbe arretrare dando una mano alla linea mediana. Questo undici non prevedrebbe, però, l’utilizzo del bomber Melchiorri: l’attaccante sta bene ma si allena ancora con una fasciatura al gomito destro che ne limita i movimenti. Al pari di Moretti, soprattutto, ma anche di Lombardi e Mattioli, il cigno di Macerata sarebbe pronto a subentrare a partita in corso.

Rimane da sottolineare il positivo rientro tra i pali di Perucchini che aveva dato forfait ad Alessandria a causa di un problema alla schiena avvertito durante il riscaldamento: la noia muscolare è stata completamente riassorbita, durante la pausa pasquale, e l’esperto portiere potrà dunque tornare a ricoprire il suo ruolo nella sfida di sabato al Del Conero.

Viste le numerose assenze, almeno questa è una buona notizia per l’Ancona e per Marco Donadel.

Giuseppe Poli