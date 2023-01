Prende il via il girone di ritorno: Senigallia e Falconarese al comando

Inizia il girone di ritorno in Seconda Categoria, in campo come sempre al sabato, domani, alle ore 14.30. L’ultima di andata ha determinato il sorpasso in vetta al girone B in gran parte pesarese, dove una delle due sole compagini anconetane, il Senigallia Calcio, ha chiuso al comando la fase ascendente del torneo espugnando in rimonta (2-1) nello scontro diretto al vertice il campo del Cuccurano. Negli altri due gironi chiudono al comando la prima parte del campionato Argignano (girone C) e Falconarese (D) con rispettivamente Borghetto e Pietralacroce come più immediate inseguitrici. In coda, situazione molto complicata per Torre San Marco, Trecastelli, Maiolati United e Cameratese. Questo il programma di domani.

Girone B. Csi Delfino-Torre San Marco; Cuccurano-Marottese Arcobaleno; Della Rovere-Urbinelli; Hellas Pesaro-Villa Ceccolini; Pontesasso-Monte Porzio; Real Gimarra-Arzilla; Trecastelli-Senigallia Calcio; Usav Pisaurum-Muraglia. Classifica. Senigallia Calcio 31; Cuccurano 30; Usav Pisaurum, Della Rovere 29; Villa Ceccolini 27; Muraglia 26; Pontesasso 25; Hellas Pesaro 24; Arzilla 23; Monte Porzio 21; Real Gimarra 20; Csi Delfino 17; Urbinelli 13; Marottese Arcobaleno 11; Trecastelli 3; Torre San Marco 1. Torre San Marco un punto di penalizzazione.

Girone C. Borghetto-Argignano; Cupramontana-Le Torri; Maiolati United-Misa Calcio; Monsano-Fabiani Matelica; Olimpia Ostra Vetere-Victoria Strada; Serrana 1933-Corinaldo; Terre del Lacrima-Avis Arcevia; Valle del Giano-Aurora Jesi. Classifica. Argignano 35; Borghetto 33; Olimpia Ostra Vetere 32; Misa Calcio 31; Cupramontana, Aurora Jesi, Victoria Strada 22; Serrana 1933, Avis Arcevia, Le Torri 21; Corinaldo 20; Monsano 19; Terre del Lacrima 11; Valle del Giano, Fabiani Matelica 8; Maiolati United 3.

Girone D. Agugliano Polverigi-Ankon Dorica; Cameratese-Piano San Lazzaro; Candia Baraccola-Osimo Five; Falconarese-SA Castelfidardo; FC Osimo-Palombina Vecchia; GLS Dorica-OJ Falconara; Leonessa Montoro-Nuova Sirolese; San Biagio-Pietralacroce. Classifica. Falconarese 31; Pietralacroce 29; FC Osimo 28; Nuova Sirolese 26; San Biagio 24; Agugliano Polverigi, Candia Baraccola 22; Osimo Five 21; Palombina Vecchia 19; Ankon Dorica 18; Leonessa Montoro, OJ Falconara 17; Piano San Lazzaro 16; SA Castelfidardo 14; GLS Dorica 12; Cameratese 7. Andrea Pongetti