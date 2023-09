Nel fine settimana sono arrivati i primi gol ufficiali anche per le formazioni di Prima Categoria. E’ scattata infatti la Coppa Marche. Sei le partite giocate per le nostre formazioni. Spicca sabato il derby tra Senigallia Calcio e Olimpia Marzocca con ben cinque goal in totale con il Senigallia che si impone per 4-1. L’altro derby giocato domenica tra Filottranese e Passatempese finisce invece senza reti e senza particolari emozioni. Tris di reti del Sassoferrato Genga che si impone nettamente contro la Castelleonese. In parità finiscono le sfide tra Chiaravallese e Falconarese, Real Cameranese e Montemarciano e Sampaolese-Castelbellino. La seconda giornata nel fine settimana (16-17 settembre), l’ultimo turno della prima fase l’11 ottobre. I risultati: Chiaravalle-Falconarese 2-2 (riposa Borghetto), Real Cameranese-Montemarciano 1-1 (riposa Pietralacroce), Sampaolese-Castelbellino 1-1 (riposa Staffolo), Sassoferrato Genga-Castelleonese 3-0 (gara di andata), Senigallia Calcio-Olimpia Marzocca 4-1 (riposa Athletico Tavullia), Filottranese-Passatempese 0-0 (riposa Labor).