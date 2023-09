Dopo due fine settimana consecutivi riservati alla Coppa Marche oggi via al campionato anche di Prima Categoria.

Due i gironi che interessano le nostre squadre, come consuetudine: il B tutto ’anconetano’ e il C dove è stata inserita quest’anno la Passatempese, retrocessa l’anno scorso dalla Promozione. Nel B è subito derby. Tra Borgo Minonna e Sampaolese, mentre è posticipata a lunedì (ore 20:45) per lutto la stracittadina tra Senigallia e Olimpia Marzocca per via della tragedia del piccolo Francesco Lignola.

In programma oggi anche Castelbellino-Sassoferrato Genga, sfida d’alta classifica almeno sulla carta. Due le partite in programma domani nel girone B: Falconarese-Labor e Filottranese-Staffolo.

Nel C inizia in casa la Passatempese ospitando il Settempeda, con l’esordio in panchina per Gianluca Mezzanotte. La Passatempese per il debutto casalingo ha invitato tutti i genitori e i ragazzi al settore giovanile gialloblu allo stadio. "Sarà un inizio tosto, perché andremo ad affrontare nelle prime due giornate due delle squadre (l’altra il Camerino, ndr) che puntano alla vittoria del campionato - il pensiero di mister Gianluca Mezzanotte della Passatempese -. Saranno due test importanti. Li affronteremo con la massima umiltà, ma con la voglia di vendere cara la pelle. Abbiamo cambiato tanto, inizia un nuovo ciclo, speriamo di partire con il piede giusto".

Prima Categoria, prima giornata (ore 15:30). Girone B. Oggi: Borghetto-Real Cameranese, Borgo Minonna-Sampaolese, Castelbellino-Sassoferrato Genga, Castelleonese-Montemarciano, Chiaravalle-Pietralacroce. Domani: Falconarese-Labor (ore 15), Filottranese-Staffolo.

Girone C. Oggi: caldarola-Camerino (ore 15), Cingolana San Francesco-Urbis Salvia, Folgore castelraimondo-Elite Tolentino, Montecassiano-Montecosaro, Passatempese-Settempeda, Pinturetta-San Claudio (ore 15), Vigor Montecosaro-Esanatoglia, Montemilone Pollenza-Portorecanati.