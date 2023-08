Prima Categoria al via Girone B ’anconetano’

Come in Promozione così in Prima Categoria, con le squadre della provincia di Ancona inserite quest’anno in due gironi. In Prima il girone B sarà un raggruppamento tutto anconetano, mentre nel C ha trovato posto la Passatempese, retrocessa la stagione scorsa dalla Promozione. Entrambi i gironi - usciti nella giornata di giovedì dopo l’ufficializzazione dei ripescaggi dalla Seconda alla Prima Categoria - sono formati da sedici squadre. A questo proposito, in Prima il Consiglio direttivo del Comitato regionale Marche ha comunicato i ripescaggi ufficiali di Falconarese, Cingolana San Francesco, Castoranese, Maior e Vadese, dopo il ritorno del Villa San Martino in Promozione e le mancate iscrizioni di Cagliese, Orsini Monticelli, Sangiorgese e Monserra. Successivamente c’è stata la composizione dei gironi, con il B completamente ‘anconetano’ dove sono state inserite Borghetto, Borgo Minonna, Castelbellino, Castelleonese, Chiaravalle, Falconarese, Filottranese, Labor, Montemarciano, Olimpia Marzocca, Pietralacroce 73, Real Cameranese, Sampaolese, Sassoferrato Genga, Senigallia e Staffolo.

Nel C con la Passatempese hanno trovato posto Caldarola, Camerino, Cingolana San Francesco, Elite Tolentino, Esanatoglia, Folgore Castelraimondo, Montecassiano, Montecosaro, Montemilone Pollenza, Pinturetta, Portorecanati, S.Claudio, Settempeda, Urbis Salvia e Vigor Montecosaro. Anche la Prima Categoria 2023-2024 sarà composta da quattro gironi in totale.

Nel raggruppamento A ci sono Athletico Tavullia, Audax Piobbico, Avis Montecalvo, Falco Acqualagna, Maior, Mercatellese, Nuova Real Metauro, Osteria Nuova, Peglio, Pesaro Calcio, Lunano, Real Altafoglia, S. Costanzo, S. Veneranda, Usav Pisaurum e Vadese. Nel D Azzurra Sbt, Castel di Lama, Castoranese, Centobuchi, Comunanza, Cuprense, Fermo, Montalto, Futura 96, Grottammare, Montottone, Offida, Piane, Piceno United, Pagliare e Real Elpidiense. In Seconda Categoria - visti i ripescaggi nelle categorie superiori, varie fusioni e le rinunce di Monteluponese e Laurentina - sono state ripescate invece Frontonese, Sefrense, Union Picena, Trecastelli, Campofilone, Academy Civitanovese, Lorese, Piano San Lazzaro, Real Metauro, Schieti, Atletico Ancona 1983 e Colbuccaro.