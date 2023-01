Prima Categoria

La Filottranese ritrova i tre punti espugnando Camerano e iniziando così con una vittoria il girone di ritorno. I gol per la squadra di Filottrano arrivano da Corneli e da una punizione di Grassi (per i padroni di casa a segno Domenichetti). La Filottranese torna da sola così in testa alla classifica del girone B di Prima Categoria visto che la Castelfrettese non scende in campo contro la Sampaolese, in trasferta, per il campo reso impraticabile dalla pioggia. La neve invece costringe al rinvio la sfida di Sassoferrato Genga. Prima Categoria, 1^ giornata di ritorno. Borgo Minonna-Chiaravalle 3-0, Labor-Loreto 3-1, Monserra-Castelbellino 0-3, Real Cameranese-Filottranese 1-2, Villa Musone-Staffolo 1-0. Rinviate: Sampaolese-Castelfrettese, Sassoferrato Genga-Colle 2006. Classifica: Filottranese 33; Castelfrettese 30; Sassoferrato Genga 29; Castelbellino e Borgo Minonna 26; Labor e Staffolo 24; Castelleonese e Chiaravalle 22; Monserra 21; Montemarciano e Sampaolese 20; Villa Musone 18; Real Cameranese 17; Colle 2006 6; Loreto 2. Prossimo turno (2^ giornata di ritorno): Castelbellino-Real Cameranese, Castelfrettese-Montemarciano, Castelleonese-Monserra, Chiaravalle-Villa Musone, Colle 2006-Borgo Minonna, Filottranese-Sassoferrato Genga, Loreto-Sampaolese, Staffolo-Labor.