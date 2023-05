Primo maggio da campionessa per Pamela Moretti (Team Roller)

Primo maggio con nuovo podio grazie a Pamela Moretti per il Team Roller Senigallia impegnato sul circuito di Ferrara nella seconda prova del campionato italiano di pattinaggio su strada categoria master. Dopo la doppia vittoria della settimana precedente a Terni (3.000 e 10.000 metri), Moretti nell’occasione gareggia decisamente con maggiore prudenza accontentandosi del secondo posto che vale la conferma del primato nella classifica generale del tricolore, campionato che si concluderà con l’ultima prova a San Benedetto del Tronto il 14 maggio.

L’asfalto reso viscido dalla pioggia, incessante per tutta la gara, sconsiglia rischi inutili che avrebbero potuto compromettere non soltanto la gara ma pure il futuro in classifica in caso di infortuni. L’atleta senigalliese si limita a controllare e porta a casa l’obiettivo, guadagnandosi i complimenti del tecnico Mauro Guenci per la maturità mostrata nei 10 km di gara: "decisione saggia, in una giornata davvero molto difficile per le condizioni meteo", sottolinea il coach.

Dopo i 10.000 metri in Emilia, a San Benedetto, dove in programma ci sono un altro 10.000 e un 5.000, Moretti proverà ad aggiudicarsi il titolo master. Sul circuito stradale sambenedettese in gara ci sarà pure Andrea Guenci, fratello minore del tecnico Mauro. Anche per Andrea la prova di Ferrara è stata di contenimento: il pattinatore senigalliese ha mantenuto il quarto posto nella classifica generale maschile che nella prova conclusiva nelle Marche tenterà di migliorare per salire a sua volta sul podio.

an.pong.