Primo storico successo in A per la Cofer Metal Marche Tommaso Martini sul podio

Primo successo del Castelfidardo nel campionato di A. Il primo hurrà per la formazione fidardense griffata Cofer Metal Marche arriva alla quinta giornata di campionato, unica squadra marchigiana che quest’anno partecipa al massimo torneo di bocce. Castelfidardo centra il blitz vincente nella trasferta abruzzese di Mosciano imponendosi con il punteggio di 5-3. La squadra allenata da Carlo Serrani si prende così i primi tre punti dopo che nelle prime quattro giornate non era stata fortunata in almeno un paio di partite. Stavolta il Castelfidardo raccoglie quello che semina conquistando i cinque set nelle partite di formazione: due nella terna composta da Michele Magnaterra-Gabriele Marinelli e Davide Paolucci, due nella coppia con Marco Caimmi-Michele Magnaterra e uno con la coppia Gabriele Marinelli- Davide Paolucci che neutralizzano la controprestazione di Marco Sabbatini, sconfitto in entrambi i set dell’individuale.

Con questo successo la Cofer Metal Marche si pone al terzultimo posto della graduatoria. La strada per la salvezza è ancora lunghissima, ma con questi primi tre punti messi in carniere i fidardensi possono respirare. In B, nella seconda giornata, resta in testa a punteggio pieno il Serra de’ Conti che supera 5-3 gli abruzzesi del Selva.

Martini. Terzo posto di Tommaso Martini (Ancona 2000), primo dei marchigiani nella gara under 18 (39 giocatori, i migliori d’Italia) nella ventesima edizione del Trofeo giovanile Città di Tolentino, prima prova del Circuito nazionale Prestige. Successo del campione del mondo juniores Nicolò Lambertini, bolognese in forza alla società lombarda della Codognese proprio nel giorno in cui ha compiuto 18 anni.

m.c.