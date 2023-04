Primo successo per le ragazze gialloblu

46

: Pirani, Toppa 13, Forconi 2, Furiasse, Velieri 4, Bronzini 4, Francelli 3, Baldascini 2, Battaglini 7, Bilò 5, Danti, Giambartolomei 2, Rombini, Taghouti, Cristalli 4 All. Campana

SPORTINSIEME: Guarino 1, Bruni 2, Cocchi, Predieri, Ravazzini D., Mascolo, Ravazzini S. 6, Valentini 8, Pugnaghi, Messori 2 All. Esposito

Arbitri: Kurti - Lazzari

Arriva il primo successo per Camerano nella seconda fase di campionato. La formazione gialloblu supera piuttosto agevolmente lo Sportinsieme nella penultima giornata lasciando così le avversarie in fondo alla classifica ancora a secco di punti. Un match mai in discussione per le padrone di casa che chiudono la prima frazione sul 22-10 aumentando poi il divario nella ripresa. Da segnalare le 13 realizzazioni della giovanissima Camilla Toppa. Un match che è stato propedeutico per l’Under 17 in vista delle due finali giocate a inizio settimana vinte brillantemente e che hanno consegnato il pass alle gialloblu - tra l’altro imbattute - per le finali nazionali come campionesse interregionali dell’area 6.