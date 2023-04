Promozione, domani il big match: Biagio-Portuali vale tantissimo

Il big match per le nostre squadre, nel girone A di Promozione, si giocherà domani visto che si affronteranno Biagio Nazzaro e Portuali. A Chiaravalle ci saranno in palio tre punti importanti in chiave playoff, con i Portuali quarti in classifica, e con una Biagio, settima assieme alla Fermignanese, protagonista di un grande girone di ritorno che la fa sperare ancora nel miracolo di acciuffare gli spareggi promozione. Sempre domani ci sarà quasi un testa coda con la capolista K Sport Montecchio a un passo dalla conquista matematica del salto in Eccellenza che ospiterà un’Olimpia Marzocca, penultima e affamata di punti salvezza. Il programma odierno invece prevede sei partite. La Vigor Castelfidardo sale sul campo della Cagliese speranzosa di tornare a fare punti in campionato a pochi giorni dall’appuntamento con l’ennesima finale di Coppa Italia di Promozione. Sarà scontro tra anconetane invece tra Moie Vallesina e Barbara. Nel girone B altra partita da non sbagliare per una Passatempese che torna a giocare in casa, contro la Palmense, con i gialloblu reduci da due tonfi consecutivi. Il programma. Promozione, tredicesima giornata di ritorno (ore 16:30). Oggi: Atletico MondolfoMarotta-Fermignanese, Cagliese-Vigor Castelfidardo (ore 15:30), Gabicce Gradara-Valfoglia (15;30), Moie Vallesina- Barbara, S.Costanzo-Urbania, S.Orso-Villa S.Martino. Domani: Biagio Nazzaro Chiaravalle-Portuali, K Sport Montecchio-Olimpia Marzoccca. Riposa: Osimo Stazione. Classifica: K Sport Montecchio 67; Urbania 54; Gabicce Gradara e Portuali 46; S.Orso 43; Vigor Castelfidardo 42; Fermignanese e Biagio Nazzaro 40; Moie Vallesina 39; Valfoglia 36; Atletico MondolfoMarotta 34; Barbara 32; Villa S.Martino 28; Cagliese e Osimo Stazione 25; Olimpia Marzocca 24; S.Costanzo 16. Girone B. Oggi: Corridonia-Civitanovese (ore 15), Cluentina-Aurora Treia (15), Futura 96-Monterubbianese (15), Matelica-Grottammare (16), Monturano-Monticelli (14:30), Passatempese-Palmense, Trodica-Casette Verdini. Domani: Potenza Picena-Atletico Centobuchi. Riposa: Castel di Lama. Classifica: Civitanovese 60; Aurora Treia 55; Atletico Centobuchi 45; Trodica 44; Casette Verdini 42; Matelica 41; Monturano 40; Potenza Picena 35; Monticelli 33; Palmense e Monterubbianese 31; Corridonia 30; Cluentina 27; Passatempese 26; Castel di Lama 25; Futura 96 23; Grottammare 22.