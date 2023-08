Promozione, è caccia a regine e outsider

Otto formazioni della provincia di Ancona nel girone A, una - come l’annata scorsa - nel B. ‘’Sfornati’’ ieri anche i calendari di una Promozione sempre divisa in due gironi e che ritorna a sedici squadre. Nel girone A si presenta per metà ‘’anconetana’’ con il ritorno di una società blasonata come la Castelfrettese protagonista l’anno scorso della vittoria del girone B di Prima Categoria. Tante le squadre che vorranno essere protagoniste. Su tutte Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara, Fermignanese, Pergolese, Sant’Orso, con i Portuali che vorranno confermarsi in zona playoff. Senza dimenticare Marina sceso dall’Eccellenza e la Biagio in cerca di continuità e che debutterà ospitando il Gabicce Gradara. Altro scontro interessante all’esordio quello tra Fabriano Cerreto e S.Orso. Nel girone B è stata inserita la Vigor Castelfidardo che comincerà in trasferta sul campo del Casette Verdini in un raggruppamento dove con i favori del pronostico parte un Matelica grandi firme dopo una campagna acquisti stellare. Vorrà ben figurare, come sempre, la Vigor Castelfidardo, regina della Coppa Italia di Promozione e che vorrà stazionare in zona playoff. Altre pretendenti ai posti nobili del raggruppamento sud sono sicuramente Aurora Treia e il Trodica, quest’ultimo guidato da un allenatore esperto come Lelli. Start al campionato nel fine settimana del 9 e 10 settembre e ultima giornata di andata da giocare tra il 16 e 17 dicembre. Si riprenderà il 6-7 gennaio per chiudere la stagione regolare il 27-28 aprile.

Quasi tutte le formazioni giocheranno di sabato. Nel girone A scenderanno in campo di domenica Biagio Nazzaro Chiaravalle, Fabriano Cerreto, Gabicce Gradara, Pergolese e Valfoglia (quest’ultima scenderà in campo di sabato nella seconda e quarta giornata di andata). Nel girone B giocheranno tutte di sabato meno il Potenza Picena. La Palmense giocherà solo la prima giornata di andata di domenica. Nel girone A i Portuali Ancona e il Villa San Martino giocheranno le partite in casa sempre di sabato alle ore 14:30. Nel B Monticelli e Trodica sempre alle ore 14:30. Corridonia, Cluentina, Matelica, Rapagnano e Sangiorgese Monterubbianese sempre alle ore 15.