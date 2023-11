Promozione e Prima Categoria

Podio "anconetano" nel girone A di Promozione dopo la nona giornata. Una coppia a guidare: i Portuali Ancona che non vanno oltre il pari in casa contro la Pergolese vengono raggiunti in testa da un Moie Vallesina che si aggiudica il big match della nona giornata sul campo della Fermignanese. Per una classifica che vede al terzo posto un’altra squadra della provincia. La Biagio Nazzaro che infila la seconda perla di fila. Chi si ferma ancora è il Marina che cade per la seconda volta consecutiva. Stavolta in casa e contro una Castelfrettese che ci sta prendendo gusto con i tre punti dopo tanti pareggi. Seconda vittoria della squadra di Fenucci che proprio ieri ha salutato, dopo soli tre mesi, Filippo Arsendi (foto), ex Olimpia Marzocca in Promozione, ma in prestito dalla Vigor Senigallia. La società del presidente Bonacci ha accolto la richiesta del centrocampista classe 2003 che ha collezionato con la Castelfrettese quattro presenze in campionato e due in Coppa. Nell’ultimo turno non vanno oltre il punto il Barbara Monserra e il Fabriano Cerreto, mentre l’Osimo Stazione non riesce a uscire indenne dal campo del Sant’Orso. Nel girone B continua a muovere la classifica la Vigor Castelfidardo che pareggia a Rapagnano. Scendendo in Prima Categoria nel girone B non cambia la vetta, con la Filottranese a valanga sulla Falconarese. Dietro il Pietralacroce non molla, con la matricola che si prende tre punti nel match di cartello contro il Montemarciano. Al terzo posto sale il Castelbellino che espugna Chiaravalle. Nel girone C non poteva continuare a sbagliare la Passatempese che vince contro l’Urbis Salvia uscendo dalla zona calda della classifica.