Promozione, primi responsi per la Coppa Italia

Anche la Promozione ha avuto il suo battesimo per qusta nuova stagione calcistica. Un battesimo arrivato con le sfida di Coppa Italia che anticipano il campionato.

E socì ieri pomeriggio anche la Coppa Italia di Promozione, che continuerà oggi con una partita che riguarda le nostre squadre, ha regalato le prime emozioni mentre Castelfrettese e Biagio Nazzaro Chiaravalle dovranno attendere oggi pomeriggio (ore 15:30 al Fioretti), per la sfida valida per i sedicesimi di finale, un derby che ritorna a distanza di ben tredici anni.

Ieri invece si sono giocate quattro partite per le "nostre".

Il Moie Vallesina vince in casa (2-0) sul Fabriano Cerreto. La squadra allenata da Rossi conquista il primo successo stagionale in partita ufficiale con un gol per tempo.

Il vantaggio con un colpo di testa di Giunghetti, il raddoppio invece nella ripresa con Rossetti.

Vince (0-2) anche la Vigor Castelfidardo che espugna il campo dell’Appignanese grazie alle realizzazioni di Altobello (con un tuffo fi testa) e di Gasparrini con un piatto su assist di Altobello.

Risultati identici anche nelle altre due sfide. L’Osimo Stazione supera per 3-2 i Portuali Ancona (a segno per la squadra della frazione osimana Douglas Gyabaa, Pesaresi e Camilloni, per i dorici Gioacchini e Giampaoletti), mentre il Marina espugna il campo del Barbara Monserra con lo stesso risultato (2-3) grazie alla doppietta di Pierandrei e al gol di Cucinella, mentre per i locali autogol di Cucinella e rigore realizzato da Brega.