Punti pesanti in chiave playoff C’è il match tra Osimana e Urbino

Punti pesanti in palio in chiave playoff al Diana dove domani si sfideranno Osimana e Urbino. Come due settimane prima (contro il Montefano) i giallorossi di Mobili ospiteranno una diretta rivale per gli spareggi promozione. Anche stavolta le due squadre sono appaiate in classifica: seste con 40 punti. Al Diana prima del fischio d’inizio si ricorderà Omar, per tutti "Zazzera", capo ultras giallorosso, nel decennale della morte. Per la Jesina forse capita a puntino la trasferta in casa del Porto S.Elpidio, già retrocesso matematicamente in Promozione. Obiettivo tre punti per la squadra di Strappini. Stessa missione, anche se proibitiva, di un Marina – reduce da sette risultati utili di fila – se vorrà continuare a sperare nel miracolo salvezza. La Giorgini band ospiterà la prima della classe, quella Forsempronese che proprio domenica ha centrato il sorpasso in classifica nei confronti dell’Atletico Ascoli. Questi ultimi in settimana hanno cambiato guida tecnica: via Giandomenico, al suo posto Sergio Pirozzi. In casa tornerà a giocare anche il Fabriano Cerreto a cui servono punti salvezza, ma che riceve la visita del’ostico Montefano. Salirà sul campo dell’Atletico Gallo un Castelfidardo che cercherà il colpaccio visto lo scontro diretto Maceratese-Chiesanuova. Eccellenza, 12ª giornata di ritorno. Domani (ore 16): Porto Sant’Elpidio-Jesina, Atletico Gallo-Castelfidardo, Atletico Ascoli-Valdichienti Ponte (ore 14:30), Fabriano Cerreto-Montefano, Marina-Forsempronese, Osimana-Urbino, Maceratese-Chiesanuova (ore 15), Sangiustese-Atletico Azzurra Colli. Classifica: Forsempronese 45; Atletico Ascoli 44; Atletico Gallo 43; Montefano 42; Atletico Azzurra Colli 41; Osimana e Urbino 40; Jesina 39; Valdichienti Ponte 38; Maceratese 34: Sangiustese 33; Chiesanuova 30; Castelfidardo 29; Fabriano Cerreto 25; Marina 17; Porto Sant’Elpidio 8.