Quasi 200 tifosi con auto e pullmini

Anche nella sfida a Carrara, nonostante la distanza e l’orario di inizio della partita, l’Ancona non sarà sola. Ieri sera è stata data la comunicazione ufficiale di 185 biglietti venduti nel settore biancorosso: i Club uniti biancorossi Ancona e Noi Biancorosse avevano inizialmente provato a organizzare un pullman, ma il numero insufficiente di adesioni ha poi costretto i due club a disdire la prenotazione. Gli anconetani partiranno dunque con numerose auto private e diversi pullmini alla volta di Carrara, cercando di riempire i mezzi per contenere i costi dell’impegnativo viaggio. Sarà una trasferta lunga, oltre quattro ore, e un rientro previsto a tarda notte, tutto per essere allo stadio Dei Marmi 4 Olimpionici Azzurri a fianco ai dorici, pronti a sostenerli ancora una volta in questa difficile sfida da dentro o fuori.

La partita sarà anche trasmessa in diretta streaming, come al solito, su Eleven Sports (anche su Dazn) e One Football, ma anche su Sky che alle ore 15 trasmetterà Gubbio-Pontedera, alle 18 Foggia-Potenza e quindi alle 20.30 Carrarese-Ancona.