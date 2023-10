Quattro big del volley mondiale a Jesi: quadrangolare d'alto livello

Un "quadrangolare motivo di orgoglio per la città". Nel week end del 14 e 15 ottobre la città di Jesi si accenderà con due giorni di pallavolo di altissimo livello, ad una settimana dall’inizio del campionato di Superlega Maschile da sempre considerato il più spettacolare del mondo. Le protagoniste del campionato di Superlega Maschile Lube Civitanova, Allianz Milano, Rana Verona e la vincitrice del campionato greco Olympiakos Piraeus si sfideranno in un quadrangolare internazionale di altissimo livello nella spettacolare cornice del PalaTriccoli che tornerà cosi a riempirsi di tifosi e appassionati di volley. Si tratta della prima edizione della Jesi Volley cup presentata ieri a palazzo dei Convegni dai vertici della pallavolo, del Coni e dal sindaco Lorenzo Fiordelmondo. I protagonisti in campo saranno i campioni del mondo in carica con la maglia della nazionale italiana Leandro Mosca, Simone Anzani, Fabio Balaso e Mattia Bottolo, il capitano della Nazionale giapponese Yuki Ishikawa appena laureatosi campione d’Asia, Axel Truhtchev campione di Bulgaria, Dragan Travica e Salvador Hidalgo vintori dello scudetto greco. Ma anche il campione olimpico francese Barthelemy Chinenyeze, il centrale Mitar Djuric, le icone del Volley internazionali Ivan Zaytsev e Matey Kaziyski e tanti altri. Si comincia sabato 14 alle 17:30 con le semifinali Allianz Milano - Rana Verona e alle 20:30 si prosegue con Cucine Lube Civitanova - Olympiakos Piraeus. Sa.fe.