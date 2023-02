Quattro gol fatti in tre partite E’ un record anche per Melchiorri

Quattro gol in tre partite consecutive nei campionati professionistici Federico Melchiorri non li aveva mai realizzati. Il suo arrivo ad Ancona, neanche due settimane fa, è stato salutato dal gol su rigore realizzato il giorno dopo nel pari contro la Vis Pesaro. Poi quel magico sinistro estratto dal cilindro nel recupero della partita di Montevarchi e, infine, la doppietta siglata sabato scorso contro la Reggiana, prima dal dischetto e poi in apertura di ripresa. Quattro gol pesantissimi che insieme all’apporto e alla crescita di tutto il resto della squadra hanno regalato all’Ancona sette punti pesantissimi, ma hanno anche attirato sulla società, sulla squadra e sullo stesso Melchiorri le attenzioni di tutta Italia. Lo celebrano e lo rimpiangono a Perugia, che ha appena lasciato, come a Cagliari. Dovunque ha giocato il cigno di Treia ha lasciato un ricordo indelebile, come bomber, certamente, ma anche come uomo, con il suo comportamento dentro e fuori dal campo. Il suo arrivo, i quattro gol, il dilagare in città della Melchiorri-mania, tutto nel giro di meno di due settimane. Un inizio in biancorosso che non si poteva immaginare migliore e che dimostra come il trentaseienne sia un giocatore d’un altro pianeta, nonostante l’età. Mai, si diceva, quattro reti in tre partite consecutive: tre reti in tre gare consecutive o anche in due, però, sì: tre in tre partite nella stagione 2014-15 con il Pescara in serie B, gol contro Cittadella, Latina e Catania, e poi tre anche se si contano quello con il Catania e dopo due giornate la doppietta al Crotone, in una stagione da 14 reti complessive. Poi tre realizzate in due giornate nella stagione 2015-16 al Cagliari in serie B: gol alla Virtus Entella e doppietta e Avellino, in una stagione da 10 reti complessive tra Coppa e campionato. Poi ancora tre in tre giornate nella stagione 2017-18 con il Carpi in B: a segno contro Pro Vercelli, doppietta, e Ternana, stagione da 7 reti ma cominciata con il Cagliari in A. Quindi tre in tre giornate nella stagione 2020-21 al Perugia in C: a segno contro Sudtirol, Imolese e Virtus Verona, stagione da 9 reti complessive, compresa Supercoppa di C. E infine a Perugia, prima di arrivare ad Ancona, quest’anno in serie B, tre gol in tre giornate, contro il Sudtirol e poi le due reti nella sfida contro la Reggina. Per Federico Melchiorri la doppietta realizzata contro la Reggiana, sabato scorso al Del Conero, è la settima della sua carriera nei campionati professionistici (fonte: Transfermarkt) dopo quelle contro il Crotone nel 2014-15, contro l’Entella, lo Spezia e il Latina nel 2015-16, contro la Pro Vercelli nel 2017-18 e contro la Reggina a Perugia quest’anno. La sua esperienza anconetana è cominciata in modo pirotecnico, insomma, ed è soltanto all’inizio. g.p.